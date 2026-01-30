WhatsApp 2026: la lista completa de celulares que se quedan sin la app este 1° de febrero

A partir del 1° de febrero, WhatsApp empezará a dejar de funcionar en ciertos celulares que ya se podrían considerar “viejos” porque no cumplen con los requisitos mínimos de actualización. En ese sentido, es recomendable tener en cuenta esto para no quedarse sin acceso a la aplicación de mensajería instantánea.

Esta no es una medida nueva en la aplicación de Meta, sino que de manera periódica se implementa un ajuste para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones. Estas responden a la necesidad de WhatsApp de optimizar la seguridad, el rendimiento y la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades.

Algunos dispositivos se quedan sin WhatsApp a partir de febrero kovop - Shutterstock

En consecuencia, los dispositivos afectados no podrán abrir la aplicación, enviar o recibir mensajes. Esto se debe a que quedan fuera de servicio de una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Este no es un simple capricho de la aplicación, sino una respuesta a la modernización constante de los smartphones.

Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados. Pero, el mayor riesgo es una cuestión de seguridad porque el dispositivo queda expuesto a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.

Sin embargo, en su Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”. De esa forma, se busca no dejar incomunicados a los usuarios. Cuando se recibe esta alerta, se debe actualizar el software para verificar si el equipo es antiguo. Se puede revisar directamente la versión del equipo en el apartado “Acerca del dispositivo” de Android o “Información” para iPhone.

WhatsApp 2026: la lista completa de celulares que se quedan sin la app este 1° de febrero

De acuerdo al sitio de soporte oficial de WhatsApp, la aplicación necesita el soporte de Android OS 5.0 y versiones posteriores. En el caso de iPhone, necesita el sistema operativo iOS 15.1 y versiones posteriores.

La mayoría de los dispositivos que se quedarán sin acceso a la app fueron lanzados hace más de una década. Por lo tanto, ya no reciben las actualizaciones de software necesarias por parte de sus fabricantes para adaptarse a las exigencias actuales de la aplicación. Esta incompatibilidad es el principal motivo del cese de soporte.

Estos son los modelos de celulares que ya no reciben soporte para WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

A continuación, estos son los modelos de celulares que no cuentan con el sistema operativo requerido para contar con WhatsApp:

<b>Marca</b> Modelos Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4

LG Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II

Motorola Moto G (1ª gen), Moto E (1ª gen)

Sony Xperia Z2, Z3, M

Huawei Ascend Mate, G740, D2

HTC Desire 500, One M8

​ Apple iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus

De todos modos, cabe aclara que la aplicación notifica a los usuarios afectados directamente con varios meses de anticipación antes que se quedarán si acceso. Esto da un margen suficiente para que tomen las acciones pertinentes.

Qué hacer si mi celular está en la lista

Ante este panorama, los usuarios cuyos teléfonos se encuentren en la lista de dispositivos afectados dispondrán de opciones para no perder el acceso a la aplicación.

La primera recomendación es verificar si es posible actualizar el sistema operativo del teléfono. En caso de que esto no sea viable, los usuarios deberán migrar sus chats y datos a un dispositivo más moderno o, alternativamente, adquirir un nuevo teléfono que sea compatible con los requisitos actuales de WhatsApp para continuar utilizando la aplicación sin interrupciones.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

Para evitar la potencial pérdida de información valiosa, WhatsApp enfatiza la importancia de realizar una copia de seguridad de todos los chats y archivos multimedia antes de la fecha límite establecida. Esto facilita enormemente la migración de la información a un nuevo dispositivo, y así asegurar que el historial de conversaciones y contenido compartido se conserve íntegro al cambiar de teléfono. Esta acción preventiva es fundamental para los usuarios que deseen mantener su historial de conversaciones.