Los seguidores de la astrología toman en cuenta los movimientos planetarios y las tendencias del momento para saber si tendrán fortuna. Es por ello que mes a mes buscan sus horóscopos para conocer qué les depara, si serán beneficiados o si enfrentarán desafíos. La inteligencia artificial (IA) es útil para ello, puesto que permite determinar cuáles son los tres signos con “menos suerte” en febrero de 2026.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

ChatGPT detalló cuáles son los signos que tendrán "menos suerte" en febrero Canva

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en febrero de 2026, según la inteligencia artificial

Al momento de preguntar a la IA sobre cuáles son los signos del Zodíaco que no serán menos beneficiados debido a que enfrentarán desafíos y no experimentarán tanta suerte en el segundo mes del año, la herramienta reveló que son Tauro, Leo y Capricornio.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Tauro : durante este mes, este signo de Tierra puede percibir cierta tensión entre sus deseos personales y las demandas externas. Los tiempos no siempre acompañan y algunas oportunidades parecen demorarse. La clave está en no forzar resultados y revisar expectativas, ya que la falta de suerte aparente funciona como una invitación a ajustar el rumbo.

: durante este mes, este signo de Tierra puede percibir cierta tensión entre sus deseos personales y las demandas externas. Los tiempos no siempre acompañan y algunas oportunidades parecen demorarse. La clave está en no forzar resultados y revisar expectativas, ya que la falta de suerte aparente funciona como una invitación a ajustar el rumbo. Leo : febrero puede presentar desafíos en vínculos y acuerdos para el signo del león. Situaciones que parecían claras tienden a volverse ambiguas, lo que genera desgaste emocional. Sus regidos pueden sentir que el reconocimiento tarda en llegar. La prudencia y la escucha atenta resultan fundamentales para evitar decisiones impulsivas que luego cueste revertir.

: febrero puede presentar desafíos en vínculos y acuerdos para el signo del león. Situaciones que parecían claras tienden a volverse ambiguas, lo que genera desgaste emocional. Sus regidos pueden sentir que el reconocimiento tarda en llegar. La prudencia y la escucha atenta resultan fundamentales para evitar decisiones impulsivas que luego cueste revertir. Capricornio : el mes exige mayor paciencia en asuntos materiales y laborales. Gastos imprevistos o cambios en planes establecidos pueden generar sensación de inestabilidad. Los capricornianos puede sentir que la suerte no acompaña del todo, aunque este escenario favorece la reorganización y la planificación a largo plazo, con bases más sólidas.

Cabe recordar que se trata de tendencias astrológicas que no impiden que las personas salgan adelante y puedan reponerse de las adversidades. De hecho, sirve saberlas de antemano para prepararse y poder enfrentar los desafíos de forma planificada.

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en febrero de 2026, según la inteligencia artificial

Acuario, Piscis y Escorpio serán los signos con "más suerte" en febrero Shutterstock

Al consultar al ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en febrero de 2026, la IA realizó un análisis exhaustivo y determinó que los tres signos más afortunados son Acuario, Piscis y Escorpio.

Acuario : durante gran parte del mes, el Sol transita por este signo de Aire, lo que potencia la vitalidad, la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas de sus nacidos. Los acuarianos pueden experimentar mayor confianza personal y respuestas positivas del entorno, sobre todo en proyectos propios y vínculos sociales. La suerte aparecerá si se animan a liderar o a mostrar ideas originales.

: durante gran parte del mes, el Sol transita por este signo de Aire, lo que potencia la vitalidad, la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas de sus nacidos. Los acuarianos pueden experimentar mayor confianza personal y respuestas positivas del entorno, sobre todo en proyectos propios y vínculos sociales. La suerte aparecerá si se animan a liderar o a mostrar ideas originales. Piscis : el ingreso del Sol en Piscis hacia la segunda mitad de febrero marca un punto de renovación personal. La intuición se vuelve una aliada clave y facilita encuentros, acuerdos y elecciones que resultan beneficiosas a largo plazo. Los nacidos bajo el signo de los peces pueden sentirse durante este tiempo más acompañados por la vida, con señales claras que confirman que va por el camino correcto.

: el ingreso del Sol en Piscis hacia la segunda mitad de febrero marca un punto de renovación personal. La intuición se vuelve una aliada clave y facilita encuentros, acuerdos y elecciones que resultan beneficiosas a largo plazo. Los nacidos bajo el pueden sentirse durante este tiempo más acompañados por la vida, con señales claras que confirman que va por el camino correcto. Escorpio : la energía del mes favorece los movimientos estratégicos y las decisiones profundas. Se abren posibilidades para destrabar asuntos que venían estancados, en especial en temas laborales o económicos. Los escorpianos podrán experimentar golpes de suerte vinculados a inversiones, apoyos inesperados o resoluciones que llegan en el momento justo.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.