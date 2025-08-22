Así se verían los personajes de Friends se fueran argentinos, según una IA creativa

La inteligencia artificial (IA) no solo responde preguntas sobre datos duros, sino que también permite imaginar mundos alternativos. Se le puede consultar sobre cualquier escenario posible y pintará una imagen precisa sobre ese caso hipotético. Un ejemplo puede ser qué pasaría si los personajes de Friends fueran argentinos. Se trata de una de las sitcoms estadounidenses más populares de las últimas décadas, que tiene muchos fanáticos en nuestro país. Puede ser interesante cómo cambian las vivencias y personalidades de Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe y Ross si hubiesen nacido en nuestro territorio.

La intro de Friends

Esto pasaría si los personajes de Friends fueran argentinos, según una IA creativa

ChatGPT dio su versión sobre cómo serían los seis protagonistas de Friends si hubiesen nacido en la Argentina. Estos mantendrían su esencia, pero tendrían características propias de la cultura local, las costumbres y el contexto social del país.

Ross Geller: seguiría siendo el más nerd y apasionado por la historia, pero en vez de ser paleontólogo en Nueva York, probablemente trabajaría como investigador en el CONICET o profesor universitario en la UBA. Viviría con cierta frustración por los bajos sueldos académicos en Argentina, pero con la misma obsesión por corregir a todos. Sus problemas amorosos serían idénticos, con varias idas y vueltas, pero en un marco más cotidiano entre Palermo y Caballito.

seguiría siendo el más y apasionado por la historia, pero en vez de ser paleontólogo en Nueva York, probablemente trabajaría como investigador en el CONICET o profesor universitario en la UBA. Viviría con cierta frustración por los bajos sueldos académicos en Argentina, pero con la misma obsesión por corregir a todos. Sus problemas amorosos serían idénticos, con varias idas y vueltas, pero en un marco más cotidiano entre Palermo y Caballito. Rachel Green : ella huiría de casarse en una lujosa estancia de Pilar con un empresario sojero. Al llegar a la “ciudad”, caería en el departamento de Mónica en Palermo o Recoleta. Empezaría trabajando como vendedora en un shopping porteño para luego meterse en una marca de moda local hasta construir su carrera en la industria textil argentina.

: ella huiría de casarse en una lujosa estancia de Pilar con un empresario sojero. Al llegar a la “ciudad”, caería en el departamento de Mónica en Palermo o Recoleta. Empezaría trabajando como vendedora en un shopping porteño para luego meterse en una marca de moda local hasta construir su carrera en la industria textil argentina. Monica Geller: mantendría su obsesión por el orden y la perfección. También sería chef, pero en Buenos Aires su gran sueño sería abrir un restaurante de cocina fusión porteña en Palermo Soho. Organizaría asados en la terraza, cuidando hasta el último detalle, y tendría una compulsión por ganar cualquier torneo de truco o partido de fútbol que jueguen en el grupo.

Así se verían Monica y Chandler si fueran argentinos ChatGPT

Chandler Bing : este personaje amado por su sarcasmo seguiría siendo el mismo, pero en la Argentina trabajaría en una oficina de marketing o en una multinacional en Puerto Madero, sin que nadie entienda exactamente a qué se dedica. Siempre se quejaría de la inflación y de ARCA, usando su humor como defensa frente al estrés. Sería el que más memes argentinos compartiría en el grupo de WhatsApp.

: este personaje amado por su sarcasmo seguiría siendo el mismo, pero en la Argentina trabajaría en una oficina de o en una multinacional en Puerto Madero, sin que nadie entienda exactamente a qué se dedica. Siempre se quejaría de la inflación y de ARCA, usando su humor como defensa frente al estrés. Sería el que más memes argentinos compartiría en el grupo de WhatsApp. Joey Tribbiani : con su encanto, sería un actor de telenovelas argentinas o de tiras diarias. Su papel más famoso sería en una ficción de las tardes y lo recordarían por una frase pegadiza. Nunca faltaría en su vida el choripán después de una salida y, al igual que en la serie original, siempre tendría problemas para llegar a fin de mes, pero con la misma sonrisa.

: con su encanto, sería un actor de telenovelas argentinas o de tiras diarias. Su papel más famoso sería en una ficción de las tardes y lo recordarían por una frase pegadiza. Nunca faltaría en su vida el choripán después de una salida y, al igual que en la serie original, siempre tendría problemas para llegar a fin de mes, pero con la misma sonrisa. Phoebe Buffay: la más excéntrica del grupo tocaría la guitarra y cantaría canciones disparatadas en plazas de Buenos Aires como Parque Centenario o en el subte. Habría tenido una infancia difícil en el conurbano, pero mantendría esa mezcla de ingenuidad y sabiduría rara. Sus canciones se volverían virales en TikTok, y terminaría siendo un ícono indie de la escena porteña.

La IA imaginó cómo serían los personajes de Friends si hubiesen nacido en la Argentina Copilot

El famoso Central Perk sería reemplazado por un café en Palermo con mesas en la vereda. En tanto, el departamento de Mónica se transformaría en un PH amplio de Colegiales o en un edificio antiguo de Recoleta, y las reuniones entre los amigos girarían en torno al mate, la cerveza artesanal y el delivery de empanadas.