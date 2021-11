Autos voladores: Hyundai anuncia Supernal, su división de vehículos aéreos eléctricos y autónomos

La automotriz surcoreana Hyundai se prepara para avanzar en el desarrollo de nuevas formas de movilidad de la mano de Supernal, su flamante división de vehículos de despegue y aterrizaje vertical. La propuesta de transporte urbano, similar a las iniciativas que en su momento ofreció Uber y otros proyectos, busca desarrollar una plataforma para que esté listo el primer vuelo comercial en 2028.

Supernal busca consolidar su propuesta en el segmento de la movilidad aérea avanzada (AMM según sus siglas en inglés) con un servicio que se complemente con las actuales redes de transporte disponibles en los centros urbanos. El objetivo de la subsidiaria de Hyundai busca ofrecer una experiencia fluida de trasbordo mediante una única aplicación móvil con los vehículos conocidos como eVTOL (electric vertical take off and landing), en combinación con un viaje en tren, auto e incluso con un scooter o monopatín eléctrico.

Hyundai presentó en la última edición del CES 2020 el prototipo S-A1, este modelo servirá de base para el primer eVTOL que lanzará al mercado. Supernal espera certificar su primer modelo autónomo y eléctrico en Estados Unidos para 2024, con una configuración que prevé albergar hasta cinco pasajeros en rutas urbanas e interurbanas.

En base a este desarrollo, la compañía surcoreana planea avanzar con sus investigaciones y acuerdos en el mercado estadounidense, en especial en la ciudad de Los Ángeles. A su vez, también es un miembro activo en este incipiente sector de la movilidad aérea urbana con el diseño y desarrollo de los vertiport, como se denominan a los espacios de aterrizaje y despegue vertical de estos futuros vehículos.

La propuesta de los vertiport está siendo analizada por Supernal de forma conjunta con las autoridades de Reino Unido, además de sumar su apoyo al Consorcio Canadiense de Movilidad Aérea Urbana, por mencionar algunos de los acuerdos que desarrolla Hyundai para darle forma al marco normativo para el funcionamiento de este servicio.

La propuesta de Hyundai sigue los pasos iniciado por compañías como Uber, que en 2018 presentó un ambicioso plan de servicios de taxis aéreos de forma conjunta con proyectos de diversas compañías aeroespaciales. Sin embargo, la propuesta luego fue vendida a Joby Aviation, una compañía que trabaja en la investigación y desarrollo de futuras aeronaves 100% eléctricas.

A su vez, en2017 la automotriz japonesa Toyota invirtió en SkyDrive, una start-up conformada por ex ingenieros de la firma automotriz que, tres años más tarde, presentó el SD-03, el primer prototipo funcional de un eVTOL personal que permite transportar por el aire a una persona con un despegue y aterrizaje vertical.