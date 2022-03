Bafta 2021: cuáles son los candidatos a los mejores videojuegos de 2021

Las ceremonias que premian a los videojuegos están cada vez alcanzando mayor cantidad de audiencia. Luego de unos Video Game Awards récord en viewers online, ahora será el turno de los premios BAFTA, organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que reconocen el impacto cultural de los videojuegos desde 2004.

La gala que se celebrará el 7 de abril en la ciudad de Londres y ya tiene 16 ternas completas que elegirán a lo mejor del 2021 en el mundo de los videojuegos. Entre ellas se encuentran mejor juego del año, mejor animación, mejor audio, mejor estudio debutante, mejor música, logro técnico y mejor juego familiar y mejor multiplayer. Luego se agregarán dos ternas más, que premiarán a la mejor actuación protagónica y de reparto.

Los más nominados

El juego con más nominaciones es el ganador a juego del año en los Video Game Awards y los DICE awards, It Takes Two que tendrá la chance de llevarse nueve estatuillas. Lo sigue de cerca el exclusivo de PS5, Returnal, con ocho, y otro exclusivo de PS5, Ratchet and Clank: Rift Apart, con siete. Deathloop, también exclusivo en consolas de PS5 al igual que el exclusivo de PC y Xbox, Forza Horizon 5, tendrán seis chances, mientras que el juego independiente Inscryption tendrá tres.

Las ternas completas con todos los nominados, en esta lista:

Mejor Juego

DEATHLOOP – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

INSCRYPTION – Daniel Mullins Games/ Devolver Digital

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertaiment

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Animación

CALL OF DUTY: VANGUARD – Sledgehammer Games/Activision Blizzard

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

KENA: BRIDGE OF SPIRITS – Ember Lab LLC/ Ember Lab LLC

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS – Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Logro artístico

THE ARTFUL ESCAPE – Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Games Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/ Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE – Capcom/Capcom

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Logro en audio

THE ARTFUL ESCAPE – Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

CALL OF DUTY: VANGUARD – Sledgehammer Games/Activision Blizzard

DEATHLOOP – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

HALO INFINITE – 343 Industries/XBOX Game Studios

MARVEL’S GUARDIAN’S OF THE GALAXY – Eidos Montréal/Square Enix

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Juego británico

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE – ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

DEATH’S DOOR – Acid Nerve/Devolver Digital

FIGHTS IN TIGHT SPACES – Ground Shatter/Mode7

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

OVERBOARD! – inkle/inkle

SABLE – Shedworks/Raw Fury

Debutante

THE ARTFUL ESCAPE – Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

EASTWARD – Pixpil/Chucklefish

THE FORGOTTEN CITY – Modern Storyteller/Dear Villagers

GENESIS NOIR – Feral Cat Den/Fellow Traveller

MAQUETTE – Graceful Decay/Annapurna Interactive

TOEM – Something We Made/ Something We Made

Juego en evolución

AMONG US – Innersloth/Innersloth

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS – Nintendo EPD/Nintendo

APEX LEGENDS – Respawn Entertainment/Electronic Arts

DISCO ELYSIUM – THE FINAL CUT- ZA/UM/ZA/UM

FORTNITE – Epic Games/Epic Games, People Can Fly

NO MAN’S SKY – Hello Games/Hello Games

Juego familiar

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE – ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

CHICORY: A COLORFUL TALE – Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/ FINJI

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

MARIO PARTY SUPERSTARS – Nintendo EPD/Nintendo

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertaiment

UNPACKING – Witch Beam/ Humble Games

Más que entretenimiento

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE – ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

BEFORE YOUR EYES – GoodbyeWorld Games/Skybound Games

CHICORY: A COLORFUL TALE – Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/ FINJI

GAME BUILDER GARAGE – Nintendo EPD/Nintendo

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Games Studios

Diseño de Juego

DEATHLOOP – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

INSCRYPTION – Daniel Mullins Games/ Devolver Digital

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertaiment

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Multiplayer

BACK 4 BLOOD – Turtle Rock Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment

CALL OF DUTY: VANGUARD – Sledgehammer Games/Activision Blizzard

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

HALO INFINITE – 343 Industries/XBOX Game Studios

HELL LET LOOSE – Black Matter/Team17

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

Música

DEATHLOOP – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FAR CRY 6 – Ubisoft Toronto/Ubisoft

HALO INFINITE – 343 Industries/XBOX Game Studios

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Games Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Narrativa

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS – Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

MARVEL’S GUARDIAN’S OF THE GALAXY – Eidos Montréal/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Games Studios

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING – Witch Beam/ Humble Games

Originalidad

DEATHLOOP – Arkane Lyon/Bethesda Softworks

DEATH’S DOOR – Acid Nerve/Devolver Digital

INSCRYPTION – Daniel Mullins Games/ Devolver Digital

IT TAKES TWO – Hazelight Studios/Electronic Arts

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING – Witch Beam/ Humble Game

Logro Técnico

FORZA HORIZON 5 – Playground Games/Xbox Game Studios

HITMAN 3 – IO Interactive/IO Interactive

PSYCHONAUTS 2 – Double Fine Productions/Xbox Games Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART – Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE – Capcom/Capcom

RETURNAL – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

Juego del Año elegido por el público