Bill Gates predice un sacudón en el mercado laboral: “En cinco años va a pegar fuerte en el empleo”

Bill Gates, cofundador de Microsoft, autor y filántropo, analiza habitualmente la realidad mundial con los avances y retrocesos que impactan en la población, y al inicio de este año, dio a conocer una de sus impresiones respecto de la introducción de la IA (Inteligencia Artificial) en el mercado laboral.

Las predicciones de Bill Gates sobre la incorporación de la IA en el mercado laboral GETTY IMAGES

El magnate, a través de su sitio Gates Notes, hizo un análisis sobre la inclusión de la IA en las distintas esferas laborales y vaticinó lo que puede ocurrir en los próximos cinco años.

“De todas las cosas que los seres humanos han creado, la IA será la que más cambie la sociedad. Ayudará a resolver muchos de nuestros problemas actuales, pero también traerá nuevos desafíos muy diferentes a los de innovaciones pasadas. Los dos grandes desafíos de la próxima década son el uso de la IA por actores malintencionados y la disrupción del mercado laboral. Ambos son riesgos reales que debemos gestionar mejor”, dijo sobre el uso de la IA.

Gates se refirió a la disrupción del mercado laboral por el ingreso de la IA

Gates realiza su evaluación en torno a una inquietud y se pregunta: "¿Minimizaremos las disrupciones negativas causadas por la IA a medida que se acelera?“.

Según su análisis, ya se puede ver el impacto de la IA en el mercado laboral: “Creo que este impacto crecerá en los próximos cinco años. Incluso si la transición tarda más de lo que espero, deberíamos usar 2026 para prepararnos para estos cambios, incluyendo qué políticas ayudarán mejor a distribuir la riqueza y a gestionar el importante papel que tienen los empleos en nuestra sociedad".

Cuál es la alarma que enciende Bill Gates sobre el mundo en 2026

“Lo que más me preocupa es el hecho de que el mundo retrocedió el año pasado en un indicador clave de progreso: el número de muertes de niños menores de cinco años. Durante los últimos 25 años, esas muertes disminuyeron más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Pero en 2025 aumentaron por primera vez en este siglo, pasando de 4,6 millones en 2024 a 4,8 millones en 2025, un incremento impulsado por la reducción del apoyo de los países ricos a los países pobres. Esta tendencia continuará a menos que logremos avanzar en la restauración de los presupuestos de ayuda“, remarcó Gates, con desánimo de cara al año en curso.

Sin embargo, el magnate se mostró esperanzado con la posibilidad de reencaminar la tendencia de 2025: “Los próximos cinco años serán difíciles mientras tratamos de retomar el rumbo y ampliar nuevas herramientas que salvan vidas. Aun así, sigo siendo optimista respecto al futuro a largo plazo. Por duro que haya sido el año pasado, no creo que vayamos a retroceder a la Edad Oscura. Creo que, dentro de la próxima década, no solo volveremos a encaminar al mundo, sino que entraremos en una nueva era de progreso sin precedentes".

Para Gates, el impacto de la IA crecerá en los próximos cinco años Freepik

“Los avances son una campana que no puede dejar de sonar. No obstante, aunque el flujo de innovación nos prepara para el éxito a largo plazo, la trayectoria del progreso depende de cómo el mundo aborde estos dilemas”, detalló Gates.