Brasil se suma a Europa y abre una consulta pública para definir al USB-C como estándar de carga para celulares, incluso para el iPhone

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) abrió ayer una consulta pública durante un mes, en el que recibe sugerencias y opiniones respecto de definir al conector USB-C (el reversible que usan hoy casi todos los smartphones con Android) como el estándar obligatorio para los teléfonos celulares que se vendan en el país. El organismo recibirá propuestas hasta el 26 de agosto próximo.

Tal como explica la propia Anatel, la consulta se basa en la decisión reciente de la Unión Europea, que definió para 2024 la fecha en la que la mayoría de los dispositivos electrónicos vendidos en Europa deberá usar un puerto USB-C de carga (sean smartphones, notebooks, cámaras digitales, consolas de mano, parlantes, etcétera). El organismo hace notar que el parlamento estadounidense le pidió al Departamento de Comercio de ese país que analice tomar una medida similar, que simplificaría el acceso a cargadores y reduciría la basura electrónica implícita con el tener que usar diferentes cargadores propietarios para distintos dispositivos.

La propuesta de Anatel no es tan ambiciosa, y se restringe a los celulares. Pero al igual que en Europa, el impacto mayor es para Apple, que a diferencia de los fabricantes de smartphones con Android sigue utilizando su conector propietario de datos y carga, el Lightning, que Apple implementó en el iPhone desde 2012.

Apple usa el conector Lightning desde el iPhone 5; una decisión de la Unión Europa la obligará a usar el USB-C en 2024, y Brasil analiza tomar una medida similar Shutterstock

Apple se ha opuesto en otras ocasiones a la obligación de tener que adoptar un único conector en todos sus dispositivos, pero hace años que usa el USB-C en sus iPad y en las MacBook; y varios rumores han dado cuenta de prototipos de iPhone con ese puerto, que debutó en el mercado en 2015 en una MacBook, la tableta Nokia N1, la Chromebook Pixel de Google y un smartphone, el LeTV LeMax. Apple, además, integra la entidad que desarrolla ese conector.

La participación de mercado del iPhone en Brasil es menor a la que tiene en algunos países de Europa: un 8,8 por ciento en el primer trimestre de 2022, contra un 16,7% en España, un 23,4% en Italia, un 23,7% en Francia, un 33,6% en Alemania o un 37,8% en Reino Unido, según datos de Kantar Worldpanel. Aún así, por volumen Brasil es el cuarto mercado mundial después de China, India y Estados Unidos, así que cualquier decisión técnica en ese país tiene una repercusión inmediata en el resto del mundo.

Brasil tiene, además, una larga historia de disenso con las decisiones comerciales y estratégicas de la compañía: en 2021 multó a la compañía por vender el iPhone sin el cargador (algo que también hace Samsung); en marzo de este año le dio la razón a una mujer que le hizo juicio a la compañía por vender un teléfono sin su cargador.

Por ahora, no obstante, sólo se trata de una consulta abierta a la ciudadanía: no hay una decisión técnica tomada. Al menos, no públicamente.