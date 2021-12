Bravia XR A80J: probamos el nuevo televisor de Sony con pantalla OLED y tasa de refresco a 120 Hz

La cita fue en el Shopping Dot Baires, puntualmente en el Sony Store que se encuentra en el primer piso del centro de compras. Allí nos esperaban para probar un nuevo televisor que Sony ya comercializa en Argentina: el Bravia XR A80J.

En líneas generales se trata de un panel OLED de 65″ con resolución 4K. Si bien hasta aquí y en pleno 2021 no dista de alternativas que ya ofrecen otras marcas, este televisor de Sony incluye algunas tecnologías que lo hacen destacarse en un rubro repleto de alternativas.

A simple vista

Que no se malentienda, no porque haya una vasta variedad de opciones en el mercado de televisores, en el cual las 65″ y las altas resoluciones ya no son una rara avis, el nuevo televisor de Sony pasará desapercibido. El encuentro con el nuevo Bravia XR fue realmente agradable. En el primer recorrido visual encontré ciertas características que ya lo ponderaban como un producto premium: sus biseles ultradelgados fabricados en metal, patas regulables en altura por si queremos elevarlo para colocar debajo de él una barra de sonido, y un panel de tan solo 2 milímetros de grosor que lo convierte en uno de los televisores más finitos con los que haya tenido contacto. Claro que en la parte posterior del panel OLED se encuentra un compartimento mas pronunciado, en donde se alojan procesadores y diferentes conectores.

Visto de frente y construido en un color negro profundo, solo se destaca su marca en la parte inferior, brindando una cuota extra de estilo y sobriedad.

El televisor Sony Bravia XR A80J tiene una pantalla OLED de 65 pulgadas

Inteligencia cognitiva

La demo comenzó con un recorrido por las características mas exclusivas del televisor. La primera en dar cuenta fue su nuevo procesador de Inteligencia Cognitiva que, según Sony, “está diseñado para replicar la manera en la que el cerebro humano responde a las imágenes y sonidos”; de esta manera permite cruzar cientos de miles de elementos que componen una imagen para mejorar la experiencia del usuario. Básicamente el procesador es capaz de detectar la parte mas importante en cada una de las escenas, tomar esos elementos y resaltarlos con respecto a los otros objetos que se encuentran en el plano. Esto combinado con el panel OLED, que brinda negros súper profundos (dado que cada píxel se apaga para generarlos), ofrece una experiencia que durante la demo fue muy satisfactoria.

Otro punto para destacar del Bravia XR A80J es el sonido. El televisor no posee parlantes regulares estéreo, en vez de eso tiene un panel con parlantes justo detrás de la pantalla: el sonido se escucha directamente desde el lugar donde se produce en cada escena. Para probar esta función, se proyectó un video en el cual se veían dos aves volando de un lado al otro de la pantalla. En su vuelo, el sonido acompañaba a cada una de ellas cada vez que emitían un sonido. Esta característica junto con las otras detalladas párrafos arriba, intensifica la inmersión en el contenido generando una experiencia muy agradable.

El televisor Bravia XR A80J tiene un modo que optimiza la pantalla para Netflix

Una configuración para cada necesidad

Una de las cartas de presentación que se jugaron durante la demo del nuevo Bravia XR es que se trata de un televisor “ideal para PlayStation 5″. Esto es así porque tiene el conocido “modo videojuegos” y soporta una tasa de refresco de 120 Hz, conector HDMI 2.1 y alto rango dinámico (HDR), además de soportar Dolby Vision. Esta colección de características lo prepara para exprimir al máximo lo que ofrecen las consolas de nueva generación.

Otra novedad: Sony ha firmado un acuerdo con Netflix por lo que, cuando se inicia la app de streaming, se ajusta automáticamente a un modo preseteado configurando cada parámetro para vivir la experiencia ofrecida por la plataforma sacando el máximo provecho visual y auditivo del contenido.

El Bravia XR se apoya en Google TV (la actualización de Android TV, el sistema operativo de Google para pantallas grandes) que ofrece una interfaz limpia y fácil de comprender en cuestión de segundos. En un primer vistazo se encuentran todas las apps más populares instaladas, y con el acceso a Play Store que abre un mundo de posibilidades para sumar funciones y servicios de streaming.

El control del Sony Bravia XR A80J, con acceso directo a los principales servicios de streaming de video

El control remoto del Bravia XR A80J es simple y se destaca por ofrecer dos características interesantes: micrófono con Google Assistant que permite controlar todos los dispositivos conectados al ecosistema Google Home en el hogar, y accesos directos a las plataformas mas populares de la actualidad: YouTube, Netflix, Prime Video y Disney+.

En conclusión

Este nuevo Bravia XR es una de las mejores opciones del mercado para quienes estén buscando una pantalla OLED de grandes dimensiones y quieran sacar el máximo provecho de su nueva consola de videojuegos. Claro que se trata de una propuesta que no esta al alcance de todos los bolsillos: tener la última tecnología de Sony cuesta $649.999 (puede pagarse en 12 cuotas). Está en venta en la web de Sony y en los locales Sony Store.