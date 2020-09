El protagonista de Los supercampeones vuelve a los videojuegos en Captain Tsubasa: Rise of new champions

El mes de septiembre en videojuegos llega con mucho deporte, nostalgia de los noventas y superhéroes. Estos son cinco títulos para disfrutar en tu consola o PC.

Captain Tsubasa

PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows 10

El juego de "Los Supercampeones" que los fans de la saga esperaban. Sí, es un juego de fútbol, pero muy diferente del FIFA o PES. Si bien hay que hacer goles, la historia es el eje principal y las jugadas van a estar condicionadas por lo que pasa en el guión. Las largas escenas del animé que recorrían la cancha de manera interminable, los hermanos Korioto, Oliver y todos los personajes con los que creció más de una generación van a estar presentes en este juego, que busca el equilibrio entre la diversión y la nostalgia para los fans. "Me sentí de 10 años de nuevo como viendo el animé", le confesó un cuarentón fan de OIiver Atom a LA NACION tras jugarlo, y eso es a lo que apunta este título, que a pesar de sus falencias en jugabilidad, cumple con lo narrativo igual que el "dibujito" de los noventas. Si no te gustó o no viste el animé, dejalo pasar, pero si los disfrutaste, es un fijo para PS4 o Xbox One.

Marvel's Avengers

PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, Windows 10, PS5/Xbox Series X

El juego de los Avengers llega para intentar cubrir ese espacio que dejaron los superhéroes en la pantalla grande, pero en el mundo de los videojuegos. Con un estilo Beat'em Up en tercera persona de piña y piña constante, vamos a poder utilizar a los Avengers y a varios personajes de los cómics en una historia que centra a los protagonistas en un camino de redención tras una catástrofe. Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk y casi todos los personajes más populares de los cómics serán jugables con distintos combos y poderes, y también tendremos skins y elementos desbloqueables de cada personaje. El juego fue recibido con críticas variadas, ya que puede resultar demasiado simple, aunque también puede brindar muchas horas de diversión con amigos (pueden jugar hasta 4 personas) o para compartir con un público de menor edad, debido a su rating teen.

Tony Hawk Pro Skater 1+2

PlayStation 4, Xbox One, Windows 10

Uno de los juegos deportivos mejor puntuado de la historia vuelve con una versión remasterizada (aunque es más bien un remake) que incluye tanto el Tony Hawk 1 como el 2. Con una bola de nostalgia noventosa, vamos a tener el soundtrack original de grunge y rock, los personajes principales del mundo del skate de ese momento (con su físico actual, ya entrado en años) y con mejoras en jugabilidad, físicas y visuales para que los trucos, ollies y saltos se vean hiper realistas.

NBA 2k 21

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, Windows 10, luego en PS5 y Xbox Series X

El NBA 2k21 vuelve como el primer título de deportes que tendrá una versión dedicada para la nueva generación de consolas. En su versión de PS4 y Xbox vamos a encontrar los pases y las novedades de la nueva temporada, sumada a nuevas cinemáticas y modos de juego como una actualización natural típica de los juegos de deportes, en la que suma nuevos dribbles y 40 nuevas animaciones de saltos y aterrizajes. Pero en su versión de PS5 y Xbox Series X vamos a ver el poder de las nuevas consolas con una promesa de visuales espectaculares, ray tracing y mejoras que se anunciarán con el lanzamiento de las consolas en diciembre.

Si se compra la "Mamba Edition" en conmemoración a Koby Bryant, tendrá incluidas las versiones de PS4 y PS5, entre otros premios, a un precio de 100 dólares (que 2K games reportó que está corrigiendo errores que no permitían cambiar los premios). Si no los juegos deberán comprarse por separado dependiendo de la consola, que en el caso de la versión de nueva generación será de 70 dólares.

PES 2021

PlayStation 4, Xbox One, Windows 10

El PES 2021 regresa con una sinceridad que se ve poco en el mundo del gaming. Esta vez, Konami dice que no será un juego completo sino "una actualización" para el PES 2020. Esto, en el rubro de los juegos deportivos, no pasa muy seguido, pero Konami se anima a bajar el precio a la mitad (30 dólares para la PS4) y a asumir el compromiso con el PES 2022 que llegará con nuevo motor gráfico para la próxima generación de consolas.

En este caso, PES 2021 tendrá a Messi y a Cristiano Ronaldo en la tapa, totalmente licenciados, y con la el torneo de Primera División del fútbol argentino incluyendo al Monumental y la Bombonera.

