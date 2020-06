Cómo activar los subtítulos automáticos en los teléfonos con Android 10

La función de subtítulos automáticos en Android 10 es muy útil para acceder de forma rápida a un contenido multimedia, como un mensaje de voz o los flamantes posteos con audio de Twitter

El subtitulado automático en teléfonos Android es una función que Google ya ofrece en algunos modelos equipados con la última versión del sistema operativo móvil . Con un simple ajuste, los usuarios podrán ver la transcripción instantánea de cualquier contenido que se reproduzca en el smarthone con Android 10 .

Es un recurso muy útil que se puede aplicar de forma simple para videos , podcasts , audios e incluso con los flamantes mensajes de voz de Twitter . Por el momento, los subtítulos automáticos están disponibles solo en inglés en la línea de teléfonos Pixel 4, 3a, 3 y 2 , además de algunos modelos Android de OnePlus y de la línea Galaxy S10 y S20 de Samsung.

Para activar la función de subtítulos instantáneos hay que pulsar el botón de volumen , y en el menú de ajustes hay que habilitar la opción subtítulos instantáneos , que estarán disponibles en pantalla cada vez que se reproduzca un contenido multimedia.

Los subtítulos automáticos se ubican en cualquier parte de la pantalla al mantener pulsado el cuadro, y con un doble toque se pueden ocultar o mostrar. Google recomienda que se active cuando sea necesario, ya que esta función consume más batería .

Subtítulos automáticos no consume datos y no necesita de una conexión a Internet , y por el momento los subtítulos solo están disponibles en inglés . A su vez, no funcionan con música ni con llamadas telefónicas o de voz por Internet.