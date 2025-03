Cómo descargar videos de YouTube a la computadora es una duda que surge entre quienes suelen consumir contenido de esta plataforma y quieren disponer de él cuando están sin conexión.

La respuesta ante este interrogante varía según la persona, dado que no es lo mismo si está suscripta o no a YouTube Premium, la opción paga de la aplicación de videos más popular del mundo. Ocurre que quienes abonan este servicio tienen una opción oficial para descargar videos, mientras que quienes recurren a la versión gratuita deben recurrir a otros artilugios no legitimados, al límite de la legalidad y la seguridad informática.

YouTube permite descargar videos a algunos usuarios Shutterstock

Cómo descargar videos de YouTube

Con YouTube Premium:

Hay que recordar que YouTube Premium es un servicio que combina la posibilidad de ver videos en el sitio sin avisos y también el acceso a YouTube Music, dado que es una de las principales competencias de servicios musicales, como Spotify.

Pero las personas que tienen YouTube Premium también cuentan con la opción de descargar videos, lo que les permite verlos cuando están sin Internet o con la conexión débil. A su vez, existen dos maneras de descargar videos con YouTube Premium: de manera manual o smart.

El modo manual tiene que realizarse dentro del video que la persona quiere descargar. Aún cuando no se haya hecho clic y abierto una nueva pestaña, al costado de la miniatura aparecen tres puntos en el extremo derecho de la pantalla, opción a la que debe remitirse el usuario. Dentro de los tres puntos, está la opción “Descargar video” o su variante en inglés, “Download video”, según el idioma predeterminado. En caso de que la persona haya hecho clic en el video aludido, entre las primeras opciones también figura la de “Descargar”, que remite inmediatamente el contenido bajado a la biblioteca personal para poder verlo a discreción.

YouTube Premium permite la descarga de videos sin conexión Shutterstock - Shutterstock

En la opción de descargar Smart, la aplicación descarga de manera automática en la biblioteca del usuario todos los videos recomendados por YouTube según el propio historial. Para ver el material descargado, el mismo figura en la opción “Vos”, dentro del ítem “Descargas”. Esta función está habilitada por default con YouTube Premium, y quienes deseen prescindir de ella pueden hacerlo desde la sección de Ajustes, dentro del apartado dedicado a las descargas.

Sin YouTube Premium:

Las personas que no tienen YouTube Premium no cuentan con una opción oficial para descargar videos, por lo que quienes quieran hacer esto con la versión gratuita deben aventurarse fuera de la plataforma. Aunque una simple búsqueda en Google ofrece varias opciones para descargar videos de YouTube, donde se pega el link del video y se pulsa un botón para bajarlo, las mismas no tienen garantías, por lo que al usarlas el usuario expone su equipo a amenazas cibernéticas.

Aunque millones de personas usan páginas no oficiales para descargar videos de YouTube, las mismas siempre tienen riesgos de seguridad cibernética que hace mejor evitarlas Shutterstock - Shutterstock

En este sentido, hay que recordar que, aunque puede no ocurrir nada, cuando se utiliza un sitio malicioso las posibilidades del daño quedan a merced del cibercriminal que lo ejecuta: se pueden robar los datos personales, secuestrar el celular e incluso extraer información de los medios de pago del usuario para hacer estafas.

LA NACION