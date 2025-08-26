Muchos argentinos compran por Shein todo tipo de productos. Esta plataforma de comercio electrónico china permite hacer transacciones desde la Argentina y enviar los productos al país. Lo que algunas personas no saben resolver es qué pasa si no llega una compra de este e-commerce.

Qué pasa si no me llegó la compra de Shein

Hay varias opciones para elegir, en caso de no recibir a tiempo una compra de Shein.

Qué pasa si no me llegó la compra de Shein Venn-Photo - Shutterstock

Los escenarios son:

El paquete sigue en tránsito y está demorado.

El paquete arribó a destino.

Hubo otro problema.

Cada caso tiene una solución en particular. El soporte al cliente es fundamental para poder buscar respuestas. Para encontrarlo, hay que:

Entrar al perfil de Shein.

Entrar a Ajustes.

Tocar el ícono de soporte, arriba a la derecha.

Elegir la opción que sea más acertada con el problema.

En caso de no encontrar solución que se acerque, se puede contactar a un operador seleccionando la opción más abajo.

Cómo rastreo un pedido de Shein desde la Argentina

Dónde encontrar el botón "Seguimiento" en Shein Captura de pantalla

Lo principal es poder definir si el paquete sigue en tránsito o llegó a destino. Para hacer el rastreo de un pedido de Shein desde la Argentina el paso a paso es muy sencillo:

Ir a la sección “Pedidos” en el perfil personal que se encuentra en el ícono que muestra una persona.

Entrar a la compra en cuestión, a través del botón “Seguimiento”.

Copiar el código de seguimiento que aparece cuando el paquete fue enviado, que también llega a cada usuario por mail.

Ir a la página del Correo Argentino, en la sección de envíos internacionales, donde habrá que iniciar sesión o crear una cuenta y pegar el código; como también se puede ver desde otras páginas, como la web de MailAmericas, en su sección “Tracking”.

Entonces, la página detallará el proceso del paquete.

¿Puedo hacer más de una compra en Shein por año?

La respuesta es que sí se puede hacer más de una compra por año en Shein, dado que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de hacer hasta cinco compras al año.

Cómo comprar en Shein (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Sin embargo, el organismo recaudador destaca algunas limitaciones:

No se pueden traer más de tres unidades de la misma especie.

de la misma especie. El paquete no puede superar los 50 kg, independientemente de cuál fuere el peso total del envío.

independientemente de cuál fuere el peso total del envío. La compra debe estar valuadas en un importe inferior o igual a US$3000 por envío.

por envío. No podrán tener fin comercial .

. Los productos de un valor mayor a los US$400, deben también pagar derechos de importación y el pago de la tasa de estadística.

Cómo se usa Shein para hacer compras online

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Cómo funciona Shein

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando”.

Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.

En cuanto a los costos de envío, en la Argentina se cobra unos $35.000 por cualquier importe inferior a los $56.051. Cuando se supera ese monto, el costo pasa a ser gratuito.