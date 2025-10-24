Cómo eliminar mi cuenta de Facebook

Quienes hayan sido usuarios de la red social Facebook y por algún motivo se pregunten cómo eliminar la cuenta, deben saber que existe una serie de pasos sencillos para lograrlo.

Existen dos maneras de eliminar una cuenta de Facebook

Aunque en un momento Facebook se posicionó como una de las redes más usadas a nivel mundial, con el paso de los años su uso fue disminuyendo, y algunos usuarios que se habían creado una cuenta allí, ahora desean eliminarla.

Es por ellos que emerge el interés sobre cómo es el procedimiento para dar de baja una cuenta en esta red y dejar de utilizarla.

Cabe resaltar que estos pasos de eliminación conllevan una decisión definitiva, y se diferencia del proceso de desactivar la cuenta de manera temporal.

Cómo eliminar la cuenta de Facebook

La red social ofrece dos maneras de eliminar la propia cuenta: a través del centro de gestión de cuentas y de la propia configuración de Facebook.

Los siguientes son los pasos para concretar la eliminación a través del centro de cuentas:

1 Ir a la foto de perfil

Dirigirse a este apartado, ubicado en la parte superior derecha

2 Seleccionar Configuración y privacidad

Una vez ubicada la opción, hacer clic en Configuración.

3 Dirigirse al Centro de cuentas

Esta alternativa se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

4 Hacer clic en Datos personales

Allí, dirigirse a la sección Configuración de la cuenta.

5 Elegir Propiedad y control de la cuenta

Dentro de este apartado elegir desactivación o eliminación y seleccionar la cuenta o el perfil que se quiere eliminar.

6 Seleccionar Eliminar cuenta

En esta instancia del proceso, solo hay que elegir la opción Continuar y seguir las instrucciones para confirmar la acción.

Los pasos para eliminar una cuenta de Facebook

En caso de que no sea posible eliminar la cuenta a través del centro de cuentas, también puede eliminarse a través de la configuración de Facebook.

Para eliminar la cuenta de forma definitiva por esta vía:

Hacer clic en la foto del perfil ubicada en la parte superior derecha de Facebook.

Seleccionar la opción Configuración y privacidad y hacer clic en Configuración .

y hacer clic en . Hacer clic en Tu información de Facebook .

. Optar por la opción de Desactivación y eliminación .

. Seleccionar Eliminar cuenta y, luego, pulsar en Continuar con la eliminación de la cuenta .

y, luego, pulsar en . Hacer clic en Eliminar cuenta, ingresar la contraseña personal y, luego, hacer clic en Continuar.

Cómo restringir mi perfil de Facebook

La opción de restringir el perfil de Facebook permite mostrar solo una parte del contenido a las personas que no son amigas. Al activar esta opción, solo las personas que el usuario tiene como amigas en la red social pueden ver las fotos y las publicaciones del perfil, la foto del perfil o foto de portada en tamaño completo, las historias, las publicaciones y las fotos nuevas.

La opción de restringir el perfil de Facebook está disponible tanto en la versión móvil como de escritorio de la red social: