Cómo eliminar mi cuenta de Facebook
Los usuarios que deseen desvincular su cuenta de esta red social tienen dos alternativas; cómo proceder en cada caso
Quienes hayan sido usuarios de la red social Facebook y por algún motivo se pregunten cómo eliminar la cuenta, deben saber que existe una serie de pasos sencillos para lograrlo.
Aunque en un momento Facebook se posicionó como una de las redes más usadas a nivel mundial, con el paso de los años su uso fue disminuyendo, y algunos usuarios que se habían creado una cuenta allí, ahora desean eliminarla.
Es por ellos que emerge el interés sobre cómo es el procedimiento para dar de baja una cuenta en esta red y dejar de utilizarla.
Cabe resaltar que estos pasos de eliminación conllevan una decisión definitiva, y se diferencia del proceso de desactivar la cuenta de manera temporal.
Cómo eliminar la cuenta de Facebook
La red social ofrece dos maneras de eliminar la propia cuenta: a través del centro de gestión de cuentas y de la propia configuración de Facebook.
Los siguientes son los pasos para concretar la eliminación a través del centro de cuentas:
Ir a la foto de perfil
Dirigirse a este apartado, ubicado en la parte superior derecha
Seleccionar Configuración y privacidad
Una vez ubicada la opción, hacer clic en Configuración.
Dirigirse al Centro de cuentas
Esta alternativa se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.
Hacer clic en Datos personales
Allí, dirigirse a la sección Configuración de la cuenta.
Elegir Propiedad y control de la cuenta
Dentro de este apartado elegir desactivación o eliminación y seleccionar la cuenta o el perfil que se quiere eliminar.
Seleccionar Eliminar cuenta
En esta instancia del proceso, solo hay que elegir la opción Continuar y seguir las instrucciones para confirmar la acción.
En caso de que no sea posible eliminar la cuenta a través del centro de cuentas, también puede eliminarse a través de la configuración de Facebook.
Para eliminar la cuenta de forma definitiva por esta vía:
- Hacer clic en la foto del perfil ubicada en la parte superior derecha de Facebook.
- Seleccionar la opción Configuración y privacidad y hacer clic en Configuración.
- Hacer clic en Tu información de Facebook.
- Optar por la opción de Desactivación y eliminación.
- Seleccionar Eliminar cuenta y, luego, pulsar en Continuar con la eliminación de la cuenta.
- Hacer clic en Eliminar cuenta, ingresar la contraseña personal y, luego, hacer clic en Continuar.
Cómo restringir mi perfil de Facebook
La opción de restringir el perfil de Facebook permite mostrar solo una parte del contenido a las personas que no son amigas. Al activar esta opción, solo las personas que el usuario tiene como amigas en la red social pueden ver las fotos y las publicaciones del perfil, la foto del perfil o foto de portada en tamaño completo, las historias, las publicaciones y las fotos nuevas.
La opción de restringir el perfil de Facebook está disponible tanto en la versión móvil como de escritorio de la red social:
- Hacer clic en los tres puntos que están debajo de la foto de portada del perfil personal
- Elegir la opción Restringir perfil
- Hacer clic en Restringir tu perfil
- Hacer clic en Aceptar para volver a la página anterior
- Al ver el perfil personal después de restringirlo, también se ve una insignia azul con la leyenda: “Has restringido tu perfil”.
