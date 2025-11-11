Cómo funcionan las devoluciones en Amazon Bazaar

Amazon Bazaar ya está disponible en la Argentina y se suma a las plataformas que permiten comprar productos del exterior, como Mercado Libre, Shein y Temu. Al igual que estas, cuenta con la opción de devolución si algunos de los productos que se adquirió por este medio no cumple con su descripción en la app, si no es el talle/tamaño correcto y si está roto o fallado.

Se trata de una aplicación independiente de Amazon, la plataforma del gigante de compras de Jeff Bezos, que tiene como objetivo promocionar los productos más económicos de la plataforma, con precios de menos de 10 dólares. Según informó la compañía en un comunicado, en la app “los compradores pueden explorar productos de moda, artículos para el hogar y productos de estilo de vida, la mayoría de los cuales cuestan menos de 13.500 pesos argentinos". Las entregas suelen llegar en dos semanas o menos.

Amazon Bazaar ya se puede usar en la Argentina

Los clientes que ya tengan cuenta en Amazon pueden usar sus credenciales existentes. En tanto, los nuevos clientes reciben un 50% de descuento en su primer pedido. De todos modos, todos los clientes podrán disfrutar de ahorros adicionales a medida que llenan sus carritos.

Además, ofrece la posibilidad de acceder a envíos gratis, es decir sin gastos por el traslado. Solo aplica a los pedidos que alcancen el monto mínimo de compra local para envío gratuito, que es a partir de los $35.000. En tanto, los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar.

De todos modos, para conseguir el envío gratis se deben cumplir algunos requisitos que pone la compañía: gastos por cien dólares o más comprados en la tienda estadounidense y compatibles con el envío al país, con una tarifa plana de 5 dólares de envío y aranceles de importación (entre el 24 y el 32 por ciento, dependiendo de si supera o no los 400 dólares).

¿Qué es Amazon Bazaar?

Hace unos meses se lanzó principalmente en México. Sin embargo, en muy poco tiempo se extendió a un total de 14 países, incluida la Argentina.

Cómo funcionan las devoluciones en Amazon Bazaar

La aplicación incluye la opción de devolver los productos que se compran allí si no cumplen con lo que se compró inicialmente, este llegó dañado o si el talle/tamaño no es el correcto. Las devoluciones pueden ser gratuitas, siempre y cuando se solicite dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto.​ Si se cumple el plazo establecido, no hay costo adicional por el proceso de devolución

El proceso se realiza a través de la aplicación, donde se puede iniciar la solicitud de devolución.​ Amazon Bazaar mantiene los estándares de confianza y seguridad de Amazon, por lo que la gestión es sencillo y está respaldado por atención al cliente multilingüe las 24 horas.

Las devoluciones de productos Amazon Bazaar son gratis se hace la solicitud en los 15 días posteriores a que llegue el paquete Shutterstock - Shutterstock

Este trámite se hace siguiendo los siguientes pasos:

2 Abrir Amazon Bazaar

Ingresar a la aplicación en el dispositivo móvil.

2 Indicar los productos que se quieren devolver

Dirigirse a la sección de “Pedidos” o historial de compras. Allí se selecciona el producto que se desea devolver.

3 Hacer la solicitud de devolución

Seguir las indicaciones para completar la solicitud, que puede incluir seleccionar el motivo de la devolución. Es importante poner en marcha el proceso dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto.

4 Enviar el producto que se devuelve

Imprimir o descargar la etiqueta de devolución que proporciona la app. Luego, empaquetar el producto correctamente, con todos sus accesorios y en condiciones originales.

Enviar el paquete según las instrucciones de la etiqueta (puede ser por correo o courier autorizado). Una vez que Amazon reciba y procese el producto devuelto, se hará el reembolso correspondiente. Su monto puede variar si el producto no está en condiciones originales o le falta algún accesorio.

Cómo descargar Amazon Bazaar

El paso a paso para descargar Amazon Bazaar Amazon

Cabe recordar que Amazon Bazaar es una app que funciona en paralelo a la otra. Esta no tiene versión web, así que solo se puede acceder a ella al descargar la aplicación al celular. Está disponible tanto para celulares Andriod como para iPhone.

1 Abrir la tienda de aplicaciones del celular

En el caso de Android, se debe ingresar a la aplicación Google Play Store. Para iPhone, abrir la App Store.

2 Buscar Amazon Bazaar

En la barra de búsqueda, escribir “Amazon Bazaar”. Seleccionar la aplicación oficial de Amazon. Para ello, es necesario prestar atención a la descripción que ofrece la tienda sobre la app para identificar cuál es la verdadera.

3 Descargar la app

Tocar en “Descargar” o “Instalar” para comenzar la descarga e instalación. Una vez instalada la aplicación, se puede abrir la aplicación en el dispositivo y empezar a navegar en ella con una cuenta de Amazon, que puede ser nueva o ya existente.