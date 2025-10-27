El uso cotidiano de las computadoras y celulares para el trabajo diario y la comunicación genera constantes inquietudes y necesidades y una de ellas está relacionada a cómo hacer el arroba en la PC, ya que en algunos teclados no se encuentra a simple vista, o por algún motivo de configuración, en ocasiones, hay que buscar el símbolo a través de otras vías.

Los pasos para hacer el símbolo @ cuando no está visible Shutterstock - Shutterstock

Es por ello que resulta imprescindible tener a mano los comandos que permiten dar con este símbolo tan utilizado para el envío de correos electrónicos o en redes sociales, donde es posible etiquetar y nombrar usuarios en X, Instagram y WhatsApp. Además, el arroba, al igual que la ‘x’ o la ‘e’ al final de palabra, sirve para explicitar la inclusión de géneros.

Los modos para hacer el símbolo de arroba dependen del modelo de la computadora, el sistema operativo y la configuración del idioma del teclado.

Cómo hacer el arroba en la PC

El comando más utilizado es el siguiente, aunque dependiendo el modelo, se pueden usar otras alternativas:

1 Presionar la tecla Alt

Mantenerla presionada.

2 Tipear el número 64

Ambas teclas en simultáneo sirven para hacer el símbolo de arroba.

Otras opciones para sistema operativo de Windows son:

Alt Gr + Q

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Alt + 2

Cómo hacer el arroba en una MAC

En estas computadoras se puede utilizar alguno de los siguientes comandos:

Ctrl + Alt + Q

Ctrl + Alt + 2

Alt + 2

Alt + 64

Otras alternativas para escribir el arroba de manera rápida

1 Buscar en internet el símbolo

Simplemente escribiendo “arroba” en el buscador se puede acceder al símbolo

2 Copiar el símbolo

Utilizando las teclas Ctrl + C, o copiar el símbolo con el click derecho del mousse.

3 Pegarlo

Ubicar el símbolo en el lugar deseado, presionando las teclas Ctrl + V

La historia del arroba y por qué no aparece en los teclados

El símbolo de la arroba existe desde hace varios siglos, aunque no hay un consenso respecto de su origen. Se sabe que en el siglo XVI era utilizado para representar un ánfora, que era una medida de capacidad.

Con el paso de los años, adquirió distintos usos vinculados a operaciones comerciales, y fue así como llegó a aparecer en los teclados de las primeras máquinas de escribir, alrededor del año 1884.

Existen diversas fórmulas para usar el símbolo de arroba si no aparece en el teclado Shutterstock

Las décadas pasaron y el significado de este signo cambió considerablemente, principalmente cuando surgió el correo electrónico.

Fue el programador estadounidense Ray Tomlinson—creador del primer servicio de red que permite intercambiar mensajes de forma electrónica— quien eligió este símbolo para separar el nombre de usuario de la dirección de destino en un mail.