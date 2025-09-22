Cómo hacer una foto Polaroid con tu artista favorito usando la IA Gemini

Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, ofrece ahora la posibilidad de generar imágenes combinadas y añadir personajes, por eso quienes deseen saber cómo hacer una foto Polaroid con su artista favorito, deben seguir una serie de pasos sencillos hasta lograr el collage más realista posible.

En una foto individual o grupal se puede incluir al artista favorito y obtener una imagen en estilo Polaroid Shutterstock

La IA de Google ofrece ahora la posibilidad de jugar con la imaginación y crear imágenes irreales en las que es posible añadir a un personaje famoso, sin necesidad de abonar un costo extra por la imagen nueva. Además, a esta nueva creación digital se le puede adicionar el detalle de que sea una foto estilo Polaroid.

Cómo hacer una foto Polaroid con el artista favorito usando la IA Gemini

Ingresar a Gemini , por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial.

, por el celular, a través de la aplicación o por el sitio oficial. Subir una imagen propia . Es recomendable que sea una foto iluminada y clara.

. Es recomendable que sea una foto iluminada y clara. Escribir un enunciado descriptivo de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, respetar los rostros tal como figuran en los archivos , y mantener una luz uniforme”.

de la acción que se solicita a la IA. La orden debe ser lo más específica posible para obtener un mejor resultado, por ejemplo: “Realiza una foto tipo Polaroid en la que aparezcan las personas de las fotografías que envié salgan abrazadas. Por favor, , y mantener una luz uniforme”. La IA tardará unos segundos en confeccionar la imagen nueva y, en base al resultado, se pueden solicitar detalles específicos o correcciones hasta lograr la foto deseada.

Con Gemini se puede crear, corregir o modificar una imagen Shutterstock

Cómo funciona el editor de fotos de Google

El editor permite, con una serie de comandos de texto, editar una imagen que le suministramos, crear una nueva a partir de una descripción, o combinar una serie de fotos en una nueva imagen, manteniendo la consistencia entre los diferentes elementos.

En todos los casos, es posible hacer una primera edición y luego instruir a Gemini para que haga modificaciones adicionales.

Entre las virtudes de la herramienta se encuentran las siguientes acciones, sumamente útiles para los usuarios: