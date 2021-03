Cómo invertir en la bolsa desde tu living

Según Naranja X, las tecnológicas dedicadas a las finanzas, llamadas fintech en la jerga, se duplicaron en nuestro país durante la pandemia, y hay hoy 250 registradas, con 7,5 millones de cuentas virtuales. Sin embargo, todavía son pocos los argentinos que se animan a invertir y ahorrar por medio de estas herramientas. “Existe un sinnúmero de plataformas digitales y apps desarrolladas para ofrecer a cualquier ahorrista la posibilidad de invertir desde la comodidad de su casa”, asegura Pablo Castagna, director de Banca Privada en Balanz.

Un buen manejo de las finanzas es clave para todos los hogares argentinos, y los expertos aseguran que invertir es fundamental para lograrlo. En el pasado para poder realizar inversiones era necesario saber mucho o contar con intermediarios. Hoy varias plataformas de inversiones online acercan los mercados a las casas de los usuarios para que puedan participar de las compañías más importantes del mundo. Además, lejos del gasto de mantenimiento de cuenta que muchos clientes pagan en los bancos tradicionales, las nuevas fintech ofrecen un interés por dejar dinero en sus cuentas, con disponibilidad total del dinero.

Aunque es difícil estimar cuánto se puede ahorrar o ganar realizando inversiones por medio de estas compañías online, ya que depende del tipo de fondo, bono, plazo e importe (es decir, del riesgo que se esté dispuesto a correr), InvertirOnline, por ejemplo, ofrece un interés del 26,5% anual por el dinero que se deposite en la cuenta.

“Para los que deseen operar en Estados Unidos desde la Argentina, sólo deben activar la Cuenta de Inversión en español y comenzar a operar en el mercado más grande del mundo, desde 1000 dólares, y, de esta manera, acceder a todos los instrumentos que ofrece Wall Street. Podrán comprar acciones de empresas como Amazon, Tesla, Google, Microsoft o Mercado Libre. También podrán comprar Exchange-Traded Funds (ETF), con los que el inversor puede enfocarse en ciertos sectores de la economía, como el tecnológico o el de commodities. Lo interesante de esta cuenta es que no hace falta tener dólares, sino que se puede ingresar dinero a través de la operatoria de Dólar Contado con Liquidación”, asegura Christel Sasse, gerente ejecutiva de producto de InvertirOnline.

Según Sasse, existen instrumentos fáciles de usar, como la Cuenta Remunerada, en pesos y dólares; el Dólar MEP (por Mercado Electrónico de Pagos), y los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos). “Nuestra Cuenta Inversión genera interesas diarios que se acreditan automáticamente el primer día del mes siguiente. Es muy fácil, sólo es necesario transferir el dinero a la cuenta. Además, se puede extraer el dinero en el momento que se lo necesite y los intereses generados hasta ese momento se le depositarán al mes siguiente”, explica.

Dólar MEP

Aunque muchos aún no lo conocen, este dólar es uno de los que utilizan cada vez más argentinos. Consiste en la compra de un bono en pesos para venderlo en dólares, teniendo en cuenta un parking de un día hábil, es decir, que tiene que permanecer un día como mínimo en la cuenta. “Es una operación legal y al ser online es segura, ya que no es necesario salir de casa con el dinero físico. Se puede operar siempre y cuando no hayan comprado dólares oficiales en los últimos 90 días, entre otras restricciones que es importante tener en cuenta a la hora de operarlo”, asegura la ejecutiva de InvertirOnline.

Para aquellos que tienen ahorros en pesos y quieren resguardarlos es importante buscar otras alternativas, como por ejemplo los Cedear. “Este fue el producto estrella del año pasado. Se operan desde la Argentina y en pesos. Su mecanismo es muy sencillo, y rápidamente se puede tomar posiciones en acciones de empresas como Barrick Gold, Apple, Microsoft, Disney, Walmart, Coca-Cola y Mercado Libre, por nombrar algunas compañías grandes”, detalla Sasse.

Otra plataforma que permite invertir de forma online es Quiena Inversiones. Esta empresa tiene actualmente tres productos que permiten ahorrar. Uno de ellos es Pesos Extra, que ofrece la posibilidad de invertir en pesos y generar retornos diariamente, en lugar de dejarlos en la caja de ahorro y perder contra la inflación. En este caso se invierten los pesos automáticamente, generando rendimientos diarios, y teniendo la posibilidad de retirarlos en cualquier momento.

“Esta solución permite, con una simple transferencia, empezar a invertir sin importar el nivel de conocimiento del inversor, al apoyarse en la tecnología y la experiencia de nuestro equipo. El usuario solo debe elegir el plazo. El sistema permite seleccionar la cantidad de días y calcula el retorno proyectado, según la elección. Otro de nuestros productos es Quiena Automática; en este caso, el sistema automatizado calcula el portafolio de inversión óptimo con el menor riesgo posible, para invertir en mercados internacionales. Arma un portafolio que incluye acciones, bonos de todo el mundo, bienes raíces y materias primas. Por último tenemos, Quiena Trading, para realizar compras o ventas de activos que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, en forma online y en tiempo real”, detalla Nicolás Galarza, fundador y director ejecutivo de Quiena Inversiones.

Consejos esenciales

Para el CEO de Quiena, antes de tomar una decisión hay que analizar en cuánto tiempo se necesitarán los fondos. Si el capital se necesita a menos de un año, deberá invertir en instrumentos de bajo riesgo en dólares o pesos. Pero si no lo van a necesitar por más de 12 meses, se debe diversificar el portafolio. “Nuestra plataforma calcula el portafolio de tal modo que la diversificación hace que no sea necesario especular con qué va a subir o bajar en el corto plazo, y obtener el retorno del crecimiento natural de las inversiones”, sostiene.

Ualá, por su parte, opera con un fondo común de inversión de bajo riesgo llamado SBS Ahorro Pesos FCI. Este fondo común de inversión es una alternativa de ahorro para cualquier persona con DNI argentino mayor de 18 años, sin necesidad de tener conocimientos financieros. Los usuarios pueden invertir a través de esta app de forma digital, en pocos pasos. “Con este producto, los usuarios tienen la posibilidad de invertir desde 1 peso, y liberar ese dinero en el momento que quieran, sin tiempo mínimo de permanencia. Además, ya funciona la inversión automática de los fondos para aquellos usuarios que así lo deseen. Gracias a esta función, una persona puede elegir si quiere que un porcentaje de las próximas cargas de saldo se inviertan automáticamente. Por ejemplo, si el usuario elige que el 25% de su saldo se invierta automáticamente y la carga es de 1000 pesos, invertirá de forma automática 250 pesos. Además, tienen siempre la posibilidad de activar, desactivar y modificar en cualquier momento esta opción”, cuenta Andrés Rodríguez Ledermann, director de operaciones de Ualá.

Paso por paso

Operar Dólar MEP es muy sencillo. “Se debe ingresar al home banking del usuario y hacer una transferencia en pesos a la cuenta de InvertirOnline. Una vez que el dinero ya se ha depositado deben ir a Mi cuenta > Operar > Comprar. En símbolo se deberá ingresar el bono en pesos AL30. Luego, seleccionar Contado Inmediato. En Monto, colocar la cantidad de pesos que se desea invertir y elegir la opción Precio de Mercado. Se confirma la compra, y listo. Es fundamental esperar un día hábil de parking para poder venderlos. Luego de ese plazo, podrán elegir Contado Inmediato, y, en símbolo, AL30D. En Cantidad colocar el número de bonos que se desea vender y elegir Precio de Mercado”, detalla la ejecutiva de InvertirOnline.

Otro dato interesante que agrega Sasse es que en su empresa los saldos líquidos en dólares también remuneran (aunque en un porcentaje mucho menor al del peso). Por eso, mediante Cuenta Remunerada en Dólares, luego de operar Dólar MEP, el dinero que esté en esa cuenta genera intereses que se acreditarán en la Cuenta de Inversión, el primer día del mes siguiente.

Para utilizar Quiena Inversiones, el usuario debe completar un formulario con datos personales, subir copias de un documento de identidad y documentación que confirme el domicilio declarado, y sacarse una selfie para comprobar su identidad. Cuando termina el proceso la empresa revisa la información y, si está todo en orden, se abre la cuenta en un plazo máximo de cinco días hábiles. “La inversión mínima recomendada para los productos de Estados Unidos es de 1000 dólares, y para Pesos Extra, desde 10.000 pesos argentinos. La cuenta puede fondearse mediante transferencias bancarias locales en pesos o dólares”, señala Galarza.

Por su parte, el directivo de Balanz suma que sus clientes pueden acceder a su aplicación directamente con un face ID o con su huella digital. “Dentro de la plataforma podrán encontrar su posición consolidada, realizar transferencias hacia y desde su caja de ahorro, tanto en pesos como en dólares, suscribir y rescatar a nuestra oferta de fondos comunes de inversión, ver cotizaciones en tiempo real de todos los instrumentos de mercado e incluso operarlos con la ventaja de poder generar alertas de trading”, asegura.

A la hora de invertir, tanto la confianza como el conocimiento son pilares muy importantes, por lo que la capacitación y la educación juegan un rol fundamental. No hace falta ser experto y ya hay cursos disponibles para iniciarse en el mercado y dar los primeros pasos. “En cuanto a las inversiones, alentamos a los usuarios a que hagan un uso inteligente de su dinero, que se animen a invertir y a no dejar la plata dormida, como decimos en Ualá. Sabemos que las fintech somos una gran herramienta para la independencia financiera”, finaliza el ejecutivo.