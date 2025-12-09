LA NACION

Cómo programar un mensaje de WhatsApp

Una aplicación externa ofrece a los usuarios de Android la posibilidad de programar sus mensajes de WhatsApp, lo que asegura que se envíen automáticamente en el momento deseado

WhatsApp es una de las herramientas más fundamentales para amigos, familiares, clientes y colegas. Pese a su funcionalidad, la plataforma de Meta no ofrece una opción nativa para programar el envío de mensajes, lo que exige recordar estas tareas en momentos clave.

Para abordar esta carencia, Wasavi surge como una solución externa disponible en Play Store para dispositivos Android, y Scheduled para iOS. Esta aplicación permite programar mensajes de WhatsApp con anticipación, lo que optimiza tiempo y garantiza envíos importantes sin atención constante al dispositivo.

Cómo usar Wasavi para programar mensajes: guía rápida

La implementación de Wasavi es sencilla, aunque requiere otorgar permisos esenciales para su correcto funcionamiento.

Instalar Wasavi de forma gratuita desde Play Store. Esta es una app que va a ayudar a los usuarios a programar mensajes.

Al iniciar, hay que permitir a Wasavi controlar el dispositivo y acceder a los contactos, algo crucial para su integración con WhatsApp.

En la interfaz principal, presionar el botón “+” junto a “Ingresar destinatario”.

Elegir de tu lista de WhatsApp al destinatario o grupo.

Especificar el día y la hora precisos para el envío.

Escribir el mensaje y luego clickear “enviar” en Wasavi.

Habilitar las notificaciones para recibir un aviso previo, lo que permite modificar el mensaje si es necesario.

Cómo hacerlo en un iPhone

Existen otras plataformas para hacerlo en un celular iPhone. Scheduled es una de las opciones más usuales y, para utilizarlo, se puede seguir el paso a paso a continuación:

Se debe descargar Scheduled desde el App Store. Al abrir la app, se solicitan permisos como notificaciones y acceso a contactos.

Desde la opción Create Message o Nuevo mensaje, se selecciona WhatsApp como plataforma. Luego se escribe el mensaje y se elige el contacto correspondiente.

Se establece el día y la hora en que el mensaje debe ser enviado. También se puede activar la repetición diaria, semanal o mensual si fuera necesario.

La app enviará una notificación en el horario programado. Es importante tener habilitadas las notificaciones para que el aviso llegue correctamente.

Al llegar la hora indicada:

  • Se muestra una notificación de Scheduled.
  • Al tocarla, la app abre WhatsApp con el mensaje ya escrito.
  • Solo resta confirmar el envío manualmente.
Es importante aclarar que iOS no permite que apps de terceros manden mensajes sin interacción humana, por eso el último paso siempre es manual. Hay algunos usuarios que utilizan la aplicación SortCuts para apoyar la automatización.

