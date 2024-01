escuchar

Desde que explotó el boom de la inteligencia artificial (IA) a comienzos del año pasado, distintos usuarios se volcaron a explorar esta herramienta que puede generar obras de arte fotográficas y audiovisuales. Esta semana, un usuario se animó a hacer lo que muchos fanáticos querían hace tiempo: imaginar cómo se verían las versiones “reales” de cada uno de los personajes de Los Simpson. Los resultados sorprendieron a más de uno en redes sociales como X.

Desde hace un tiempo, la inteligencia artificial (IA) tomó mucha fuerza en el campo de la tecnología y se convirtió en una herramienta útil para desarrollar diferentes acciones de la cotidianidad o para generar respuestas a ciertas preguntas. Pero también se convirtió en una aplicación con la que los distintos usuarios proyectan escenarios imaginarios y en gran calidad.

Marge Simpson retratada por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

Lisa Simpson retratada por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

En este sentido, un usuario compartió, a través de X, cómo serían los personajes más importantes de la serie Los Simpson en la vida real. En este compilado de imágenes aparecen Homero, Marge, Bart y Lisa Simpson con sus característicos peinados; así como también otros personajes históricos como Milhouse, Moe, el jefe Gorgory, Patty, Selma, Ned Flanders, el director Skinner, la maestra Edna, Otto, Rafa, el señor Burns, entre muchos otros.

La imagen que abre el hilo es impactante. Se trata de la versión live action de Homero Simpson durmiendo en su puesto de trabajo en la planta nuclear de Springfield, mientras de fondo se incendia el lugar. Muchos compararon el resultado con el protagonista de El precio de la historia, Rick Harrison, reconocido por el meme “no lo sé Rick, parece falso”.

Bart Simpson retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

Milhouse retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

Ned Flanders, vecino de los Simpson, retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

La otra que causó revuelo fue la versión real de Milhouse, un pequeño niño de lentes rojos y pelo azul tomando una chocolatada. Asimismo, el parecido de Ned Flanders al personaje también fue celebrado gracias a la forma de sus bigotes y su peinado, mientras ordena el jardín. Una de las más graciosas es la de Rafa Gorgory, hijo del jefe, quien recrea la icónica pose con un helado de frutilla aplastado en su cabeza y con una sonrisa.

Otro de los personajes que causó revuelo fue el de Montgomery Burns, dueño de la planta nuclear donde trabaja Homero, quien es retratado por un adulto mayor encorvado y una nariz prominente, y que utiliza el típico traje verde del personaje.

Moe Szyslak, dueño del bar, retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

El jefe Gorgory retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

El señor Burns retratado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

Rafa Gorgory recreado por una inteligencia artificial X: @TotumaStereo

En la caja de comentarios, los usuarios se enloquecieron con los resultados. “No necesitaba esto, pero tenga su like”, “Juro que Homero es el ejemplo perfecto del americano promedio”, “Patty, Selma, Edna y Skinner no son tan viejos y Krusty (el payaso) no es tan gordo, de resto están muy buenos”, “Empezamos mal con la IA. Se supone que Homero, en la serie, tiene 38 años, la IA ha sacado un hombre que podría rondar más los 60″, fueron algunos de los mensajes por parte de los fanáticos de esta serie norteamericana.

Ante las impresionantes imágenes, muchos de los usuarios pidieron una película versión live action de Los Simpson, como sucedió, por ejemplo, con Los Picapiedra. Solo será cuestión de encontrar a los actores indicados para que sea lo más fidedigno posible.