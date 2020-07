Con un evento local, Intel mostró que mantiene su apuesta por los videojuegos

Crédito: Shutterstock

El mercado de los videojuegos, lejos de retroceder, está en pleno apogeo. Ese fue el puntapié inicial y la premisa para un evento especial dedicado exclusivamente al mundo de los juegos, organizado por Intel, el fabricante de procesadores, en el que mostró soluciones desarrolladas por la empresa para su nueva generación de productos.

Para poner a los asistentes en situación, Ezequiel Bartelemi, Technical Marketing Engineer de Intel para la región, argumentó que "el gaming no es solo jugar, sino también hacer overclocking en los procesadores o, porque no, tener una carrera profesional en el mundo de los e-sports. La industria del streaming no deja de sorprendernos. Se registraron mas de 3 mil millones de horas de streaming vistas en Twitch en estos primeros meses del año; subió un 15% los concurrentes en YouTube; mientras que Facebook Gaming creció un 375% con respecto al año pasado en canales únicos de streaming de juegos."

En el comienzo del evento, Giancarlo Benedetto (director de ventas para la región de la empresa) conversó con el ex basquetbolista y medallista olímpico, Fabricio Oberto, hoy titular del equipo de e-sports New Indians GG que compite en la liga Argentina de LOL. "Siempre me gustaron los juegos y siempre ha sido un punto de relajación para todos los deportistas. Para el equipo de e-sport en League of Legend por ejemplo, es importante la estrategia al igual que en el básquet. En una lucha con otro equipo, capaz que se te fue toda la partida por no implementar una buena estrategia. En la NBA se analiza todo por video y con big data, eso lo estamos implementando en los equipos de e-sports" compartió Oberto.

Social Gaming

Según el reporte de Newzoo, hay 2700 millones de jugadores en todo el mundo, de los cuales 256 millones corresponden a America Latina, creciendo un 4% con respecto al 2019. "Esta nueva realidad ha modificado la forma en que nos relacionamos y consumimos tecnología. Nuestro hogar se ha transformado en nuestras escuelas y lugares de trabajo gracias al poder de las PCs. También es nuestro centro de entretenimiento. En Intel trabajamos para poder simplificar del social gaming con la potencia necesaria para jugar en PC y compartir la experiencia en redes sociales. Esto es posible con nuestros procesadores de décima generación" indicó Martín Romero de Intel.

Para ejemplificar la actividad de jugar sumada a la interacción social a través de Internet, en el evento se compartió un demo con una Lenovo Legion con un procesador Core i5 de 10ma generación y una grafica Nvidia GTX 1650 TI. En las pruebas, se corrió el popular juego League of Legends a 220 cuadros por segundo, mientras, en una ventana se mantenía una conversación vía Zoom sin sufrir cortes.

Romero destacó, además, que "las pruebas de la demo fueron grabadas con un Core i5 y no con los procesadores mas veloces de la empresa, brindando un equilibrio entre costo y rendimiento".

Procesadores Intel y videojuegos

Los procesadores para computadoras de escritorio mostrados en el evento fueron el Core i5 10400F de 6 núcleos que llega hasta los 4,3 GHz, el Core i7 10700F con 8 núcleos que corre a 4,8 GHz y el tope de gama, el Core i9 10900F de 10 núcleos que está pensado para jugar a títulos AAA en resoluciones 4K y que, con el turbo activado, alcanza los 5,2 GHz. Lo importante para destacar es que en materia de consumo, los tres procesadores consumen lo mismo: 65W.

Luego llegó el momento de mostrar el abanico de procesadores que Intel tiene para el mercado de notebooks. Así, se puede optar por el Core i5 10300H que tiene 4 núcleos a 4,5 GHz, el Core i7 10750H de 6 núcleos que llega a los 5 GHz de velocidad ofreciendo, en este caso, un 44% mejor redimiendo que el Core i5 de 7ma generación en el juego Assassin´s Creed Odyssey; y por ultimo el Core i9 10980HK con 8 núcleos y que trepa hasta los 5.3 GHz ofreciendo, según se mostró en el evento, un 54% mas fotogramas por segundo que con el mismo procesador de 7ma generación. A diferencia de los procesadores para computadoras de escritorio, las soluciones para portátiles consumen tan solo 45W.

En esta nueva generación, además de trabajar en el consumo y la velocidad, se han agregado otras tecnologías como el Hyper-Threading que básicamente permite administrar mejor la multitarea. También la tecnología Turbo Boost (versión 3) que sirve para determinar en tiempo real administrar la carga de trabajo y así reconfigurar automáticamente la potencia que entregan los procesadores en cada momento.

En cuanto a conectividad, la 10ma generación le abre la puerta al conector Ethernet I225 permitiendo al jugador disfrutar del juego a más velocidad en conexiones cableadas. En cuanto a conexiones inalámbricas, los procesadores de décima generación de Intel son compatibles con Wi-Fi 6 que permite reducir hasta un 75% la latencia en juegos.

También se incluye Thunderbolt 3 que aumenta la tasa de transferencia 40 gigabits por segundo en discos externos, monitores, placas de videos externos entre otras cosas.

Para mostrar el rendimiento de estos procesadores en portátiles, se mostró una segunda demo en la que se uso una laptop MSI con un procesador Core i7 10750H y una placa Geforce RTX 2080 Súper para correr Counter Strike Go mientras se realizaba streaming por Twich, manteniendo 250 fotogramas por segundo en todo momento.

Durante las pruebas, también se uso la nueva Asus Zephyrus GX550L con un procesador Core i9 para jugar Star Wars Fallen Order el cual se mantenía en 100 cuadros por segundo, realizando streaming por Twich y grabando la partida a la vez.

Para los adeptos al overclockers Intel ofrece los procesadores serie K totalmente desbloqueados. En el evento se mostró el juego Gears Tactics corriendo en un Core i7 serie K a 120 cuadros por segundo realizando a la vez streaming por Twitch.

Por ultimo, para llevar el hardware al extremo, se hicieron pruebas de renderización con Adobre Premiere Pro con un Core i9 10900K, mientras se jugaba y stremeaba PUGB a 106 cuadros por segundo.