La firma argentina Inipop creó el sitio Check My Virus Risk (chequeá mi riesgo de virus) que permite verificar, en un vuelo específico, si tiene algún caso reportado de coronavirus . "¿Volaste en los últimos días? Verifica si compartiste tu vuelo con un portador de coronavirus", señala el sitio, donde hay que ingresar aerolínea, vuelo y fecha para saber si se reportó que en ese vuelo haya viajado alguien infectado con Covid-19. La consulta es anónima, aunque hay que ingresar un mail para recibir eventuales alertas.

No funciona solo para nuestro país, sino que es un sitio pensado a nivel global , para que cualquier turista de cualquier nación pueda consultarlo. "Está pensado con el objetivo de advertencia, para que si estuviste expuesto estés más atento a posibles síntomas. La aplicación no dice que tengas el virus, es más un rol social . No es algo técnico", explica Alejandro Repetto, cofundador de la empresa.

La forma que tienen de construir la base de datos es a partir de fuentes oficiales (gobiernos, organismos de salud), pero también dependen de reportes de los usuarios, aunque en ese caso pedirán fuentes certeras para confirmar que efectivamente en ese vuelo viajó alguien con coronavirus.

Sobre la información disponible, Repetto no cree que pueda haber información falsa (alguien que reporta que en un vuelo viajaron infectados, para crear pánico), o al menos no en magnitud. "Las experiencias de crowdsource (colaborativas) dicen que, en general, la gente no vandaliza. Esperemos que sea así en este caso también", señala. "En lo que va del primer día tuvimos 700 consultas de vuelos (muchas más visitas al sitio) y ya hay 40 vuelos reportados que estamos chequeando", revela.

Los usuarios que ingresen a la página para consultar podrán completar sus datos y poner su email para recibir un alerta en el caso de que más adelante se sepa que en tal vuelo había personas contagiadas.

En lo que refiere a la Argentina, en Inipop usan la información pública de la treintena de casos identificados en la Argentina ; la idea surgió luego de que uno de los miembros de la firma, Alejandro Repetto, regresara de Europa en avión. Cumplió su cuarentena, pero le quedó la duda de quién más podía estar en su vuelo contagiado de coronavirus, y así armó el sitio.

Privacidad de los datos

La base de datos (y la consulta) son anónimas. "Hay que aclarar fuerte -señala Repetto-, que no reportamos personas, reportamos lugares", aclara Repetto quien a la vez agrega que por ahora no recibieron contactos de organismos estatales.

La próxima etapa -asegura- es crear un mapa de lugares por los que transitaron aquellos que tengan el virus. "Cuando lo hagamos, vamos a limitarlo a lugares pùblicos, no podrán reportar una casa", aclara. Planean, para lograr expandir el proyecto, conversaciones con Google Maps y Microsoft (con quien ya dialogaron) para lograr hacer el proyecto más allá de las fronteras del país. "Y hacerlo open source para que sea colaboración masiva de software también".

Los vuelos han sido el principal vector de difusión del coronavirus, por lo que el registro de los casos (importados, a diferencia de los autóctonos, cuando se contagian personas que no viajaron al exterior ) es fundamental.

Esa es la razón, también, por la que se han suspendido los vuelos del exterior en la mayoría de los países afectados, y se han instalado cámaras térmicas en los aeropuertos como el de Ezeiza , para controlar la temperatura corporal en los pasajeros que llegan al país.