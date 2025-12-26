Stranger Things: cuidado con la maldición por querer ver el final de la serie antes de tiempo

Kaspersky advierte que ciberdelincuentes han creado páginas falsas y supuestos accesos gratuitos a los esperados episodios de la serie para robar datos personales y financieros de los usuarios
- 3 minutos de lectura'
Una nueva oleada de ciberdelincuencia está golpeando el fin de año. Pero a diferencia de otras estafas similares empujadas por las compras navideñas, en esta ocasión los cibercriminales se están aprovechando del estreno de la segunda parte y gran final de la serie Stranger Things para robar datos e información personal de usuarios incautos.
La empresa de seguridad Kaspersky ha advertido que un grupo de criminales informáticos está ofreciendo falsas descargas de los nuevos episodios o simulan servicios con acceso gratuito al estreno para atraer a los usuarios a sitios maliciosos, donde pueden robar información personal, datos financieros y credenciales de inicio de sesión, lo que puede derivar en robos de identidad y cargos no autorizados.
Estas estafas suelen empezar con ofertas tentadoras de acceso gratis o anticipado a los capítulos finales. Las víctimas que dan clic en los enlaces pueden ser redirigidas de inmediato a una página maliciosa o recibir la instrucción de “registrarse para obtener una cuenta gratuita”, lo que requiere datos sensibles como nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono y datos de una tarjeta bancaria. Al final, los usuarios pueden quedarse sin contenido o con un cargo que nunca tuvieron intención de pagar.
Para completar el engaño, los estafadores han introducido una táctica especial que pide a los usuarios “verificar que son humanos” antes de concederles acceso a la transmisión. Este paso imita los CAPTCHA legítimos, pero en realidad es una trampa de phishing. La falsa solicitud de verificación puede pedir a la víctima que ingrese su nombre de usuario y contraseña de otras cuentas (por ejemplo, su correo electrónico) o crear una cuenta nueva y registrar los datos de su tarjeta bancaria para activar una prueba gratuita. El pretexto es “evitar los bots”. Una vez que se ingresan las credenciales, los criminales las capturan directamente, obteniendo acceso no autorizado a las cuentas o fondos reales de la víctima.
“Nuestro monitoreo muestra que los estafadores intensifican sus tácticas alrededor de grandes estrenos, como nuevas temporadas de series populares, mezclando ganchos conocidos con otros trucos. Estos sitios de ‘streaming’ suelen verse idénticos a plataformas confiables, pero el objetivo es el mismo: aprovecharse de los fans para sacar provecho. Por eso recomendamos siempre acudir a fuentes oficiales y desconfiar de cualquier solicitud inesperada; tu seguridad vale más que un estreno gratis”, señala María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.
Para evitar ser víctima de un fraude, Kaspersky aconseja a los usuarios:
- Confirma la fecha oficial de estreno: Si un sitio promete ver los episodios antes del estreno oficial en Netflix, desconfía: ese tipo de ofertas suele ser una señal de estafa. En Navidad se estrenaron tres capítulos; el último se publicará el 31 de diciembre.
- No entregues tus datos personales ni bancarios: Evita ingresar contraseñas, correos o información de tu tarjeta en páginas que ofrecen contenido gratuito o acceso especial.
- Revisá bien la página web antes de hacer clic: Asegurate de que la dirección del sitio sea correcta y no tenga errores en el nombre del servicio, ya que los estafadores suelen imitar páginas oficiales.
- Protegé tus dispositivos con una solución de seguridad confiable que ayude a detectar archivos maliciosos y a bloquear páginas falsas diseñadas para robar información.
- 1
No todo son consolas y videojuegos: productos gamers que no son para jugar, pero que se integran en los hogares
- 2
Ya está en órbita BlueBird 6, el satélite gigante que ofrecerá 5G desde el espacio
- 3
OpenAI lanza un resumen anual de ChatGPT que recoge todas las interacciones con el chatbot
- 4
Cómo escanear un código QR con el celular