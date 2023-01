Cuál es el celular que usa Bill Gates (y que además no compró)

escuchar

Bill Gates tiene una relación bastante particular con los celulares. La compañía que fundó, Microsoft, fue durante años competidora de Apple con su sistema operativo Windows Phone; y de hecho tanto los iPod como los iPhone estuvieron vedados en el hogar de los Gates para sus hijos, pese a que en Estados Unidos más del 80% de los adolescentes usa un teléfono de Apple.

Después del fin de Windows Phone en 2017 adoptó la plataforma Android, aunque siempre tiene un iPhone en casa para probar cosas. Android le resulta más flexible, dice, y tiene una mejor integración con las herramientas de la compañía de que fundó en 1975 y de la que se retiró en 2008. Pero aun así, el universo de teléfonos con Android es enorme. ¿Qué teléfono usa?

Actualmente, Bill Gates tiene un flamante Galaxy Z Fold4, que Samsung presentó en agosto último. El teléfono plegable de la compañía surcoreana tiene, además, un detalle: se lo regalaron. Así es: el hombre que fue durante años el más rico del mundo, y que hoy tiene la séptima mayor fortuna, con 103.000 millones de dólares, no gastó los 1585 dólares necesarios para adquirir un Galaxy Z Fold4 en Estados Unidos.

El Galaxy Z Fold4 tiene una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas, además de otra externa para usarlo cuando está cerrado; el resto del hardware es similar al de un Galaxy S22+

Según relató Gates en un chat de Reddit (un AMA, o As Me Anything, una charla abierta con la audiencia) venía usando un Z Fold3, pero ahora tiene un Z Fold4 que le regaló Jay Y. Lee, actual director general de Samsung tras la muerte de su padre.

“Tengo un Samsung Fold4 que me dio JY Lee, el director de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3. Por supuesto, uso Outlook y un montón de software de Microsoft en él. El tamaño de pantalla permite que no use una tableta, sólo mi celular y mi PC portátil - un equipo con Windows”, dice Gates en la charla, en la que también aclara que tiene una Windows Surface Studio como PC de escritorio.

Un Surface Duo 2, el teléfono experimental de Microsoft, tiene una bisagra que permite ubicar las dos pantallas de múltiples maneras

Ante esa declaración, no fueron pocos los que notaron que Microsoft tiene un smartphone en el mercado que podría ofrecerle prestaciones similares: un Surface Duo 2, un smartphone con un formato tipo libro, que une dos pantallas de 5,8 pulgadas con una bisagra, y ofrece una superficie combinada de 8,3 pulgadas. En comparación, el Fold4 tiene una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas.

Por supuesto, el tamaño de la pantalla no define a estos equipos: el hardware general del Duo 2 es más antiguo (es un dispositivo de 2021), y fue un equipo más experimental, a diferencia del Fold4, parte integral de la exitosa estrategia de Samsung para dominar el mercado de smartphones plegables; y de hecho los últimos rumores apuntan a que Microsoft habría cancelado el desarrollo del Surface Duo 3 en favor de un nuevo modelo que use una pantalla plegable, es decir, que ofrezca una superficie continua, pero que tenga la ventaja de plegarse como un libro. Quizá entonces Bill Gates vuelva a su primer amor y se pase a un celular de Microsoft.

