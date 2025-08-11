Precio del iPhone 16 en Estados Unidos en agosto de 2025: antes de que salga el iPhone 17

Apple se prepara para presentar su nueva línea de celulares en septiembre, pero el precio del iPhone 16 en Estados Unidos se mantiene estable en agosto. A pocas semanas del lanzamiento del iPhone 17, los modelos actuales mantienen su protagonismo con una amplia gama de opciones y valores.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en agosto 2025?

La familia iPhone 16 incluye cinco modelos con características y precios variados, desde el económico iPhone 16e hasta el avanzado iPhone 16 Pro Max. De acuerdo al sitio oficial de la empresa, los valores parten desde los US$599 y llegan hasta los US$1599, según la capacidad de almacenamiento y las especificaciones de cada dispositivo.

El iPhone 16e es la versión más económica, con chip optimizado, diseño compacto y tres variantes de almacenamiento desde 128 hasta 512 GB Unsplash

iPhone 16e

La versión más accesible de la familia es el iPhone 16e, una variante pensada para quienes priorizan prestaciones básicas. Se ofrece en tres versiones:

De 128 GB, por US$599.

por De 256 GB, por US$649.

por De 512 GB, por US$749.

iPhone 16

El modelo iPhone 16 estándar se presenta como la opción equilibrada entre rendimiento y precio. Cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras. Tiene un precio de:

De 128 GB, por US$799.

por De 256 GB, por US$899.

por De 512 GB, por US$1099.

iPhone 16 Plus

El iPhone 16 Plus destaca por su pantalla más grande y batería de mayor duración. Está orientado a usuarios que consumen contenido o trabajan muchas horas con el celular. Se vende de la siguiente forma:

D e 128 GB, por US$899.

por De 256 GB, por US$999.

por De 512 GB, por US$1199.

iPhone 16 Pro

Para quienes buscan una experiencia avanzada, Apple ofrece el iPhone 16 Pro, con triple cámara, chip A19 Pro y cuerpo de titanio. Está disponible en distintos modelos:

De 128 GB, por US$999.

por De 256 GB, por US$1099.

por De 512 GB, por US$1299.

por De 1 TB, por US$1499.

iPhone 16 Pro Max

En la cima de la gama se encuentra el iPhone 16 Pro Max, diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía. Este celular se puede obtener en distintas versiones:

De 256 GB, por US$1199.

por De 512 GB, por US$1399.

por De 1 TB, por US$1599.

En este caso, no existe un modelo de 128 GB.

El iPhone 17 costaría US$799, en su forma más económica, y el precio del Pro Max estaría en US$1249, según estimaciones previas al evento X (@applesclubs)

¿Cuándo sale el iPhone 17 y qué se sabe hasta ahora?

De acuerdo a un filtrador en Alemania, según consigna Gulf News, el nuevo iPhone 17 será presentado el 9 de septiembre, con inicio de preventa el viernes 12 y disponibilidad desde el viernes 19. Estas fechas coinciden con la tradición de lanzamientos de Apple durante la segunda semana de septiembre.

Según trascendidos, la nueva línea incluirá cuatro versiones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Esta vez, Apple eliminaría el modelo Plus e introducirá un nuevo diseño ultradelgado bajo el nombre “Air”.

Entre las novedades más comentadas aparece un zoom óptico de 8x, superior al 6x del 16 Pro Max, y una reconfiguración de la cámara trasera. El Air podría tener solo 5,5 mm de grosor, según reveló Zeerawireless.

¿Cuál sería el precio del iPhone 17 en Estados Unidos?

Aunque Apple no confirmó los precios oficiales, se filtraron cifras estimadas para toda la serie, de acuerdo a Apple Club:

El iPhone 17 costaría US$799.

costaría El iPhone 17 Air costaría US$949.

costaría El iPhone 17 Pro costaría US$1049.

costaría El iPhone 17 Pro Max costaría US$1249.

Para este último, el valor podría subir levemente respecto al modelo actual, debido a las mejoras en rendimiento y componentes.

El evento de lanzamiento del iPhone 17 se espera para el 9 de septiembre, con preventa a partir del 12 y disponibilidad desde el 19 Jeff Chiu - AP

¿Por qué el iPhone 17 Pro Max tendría el precio más alto?

De acuerdo a Gulf News, el iPhone 17 Pro Max reunirá los avances más importantes de la línea. Su cámara principal de 48 MP, el nuevo zoom y la combinación de lentes telefoto y gran angular justifican su valor.

A eso se suma un posible cambio en los materiales: Apple podría reemplazar el titanio por marcos de aluminio, lo que reduciría el peso y podría aumentar el costo. Según MacWorld, estos ajustes marcarán una renovación importante para la gama más alta.