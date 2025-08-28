Muchos argentinos se preguntan el precio del Samsung Galaxy A06 en agosto 2025. Se trata de un modelo de celular económico de la marca que es muy elegido en la actualidad. Accesible y útil, el A06 se consigue en todo el país.

Se trata de un modelo de smartphone de “gama de entrada”, según Garbarino, “que combina diseño elegante, rendimiento confiable y características esenciales para el uso diario”. Es un dispositivo funcional a un precio accesible.

Samsung Galaxy A06: cuánto sale

En su ficha técnica destacan:

Pantalla : PLS LCD de 6.7″ HD+ (167.3 x 77.3 x 8.0 mm)

: PLS LCD de 6.7″ HD+ (167.3 x 77.3 x 8.0 mm) Procesador : MediaTek Helio G85 (2.0 GHz + 1.8 GHz)

: MediaTek Helio G85 (2.0 GHz + 1.8 GHz) Memoria RAM : 4 GB

: 4 GB Almacenamiento interno : 64 o 128 GB (expandible mediante microSD)

: 64 o 128 GB (expandible mediante microSD) Cámara trasera : Principal de 50 MP + Sensor de profundidad de 2 MP

: Principal de 50 MP + Sensor de profundidad de 2 MP Cámara frontal : 8 MP

: 8 MP Batería : 5,000 mAh con carga rápida de 25W

: 5,000 mAh con carga rápida de 25W Sistema operativo : Android 14 con One UI 7

: Android 14 con One UI 7 Seguridad : Sensor de huellas dactilares lateral, Samsung Knox Vault

: Sensor de huellas dactilares lateral, Samsung Knox Vault Conectividad: 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, jack de 3.5 mm

Cuál es el precio del Samsung Galaxy A06 en agosto 2025

Hay tres modelos que se comercializan en la Argentina del Samsung Galaxy A06, y algunas variantes dentro de esas opciones. En particular, se diferencian por su memoria interna, su capacidad de sumar chips externos y por su color. Los precios son:

Samsung Galaxy A06 64 GB : en color negro, alrededor de los $240.000; en color azul claro o verde claro, alrededor de los $260.000

: en color negro, alrededor de los $240.000; en color azul claro o verde claro, alrededor de los $260.000 Samsung Galaxy A06 128 GB : en color negro y verde claro, alrededor de los $320.000; en color azul claro, alrededor de los $240.000

: en color negro y verde claro, alrededor de los $320.000; en color azul claro, alrededor de los $240.000 Samsung Galaxy A06 dual SIM de 64 GB: alrededor de los $336.00

Los distintos precios del Samsung Galaxy A06 GETTY IMAGES

Cuál es el precio del iPhone 16 en agosto de 2025

La línea iPhone 16 está compuesta por cinco versiones con distintas prestaciones y rangos de valor, que van desde el modelo más accesible, el iPhone 16e, hasta el más completo, el iPhone 16 Pro Max. Según lo informado en la web oficial de la compañía, en su sede estadounidense, los precios comienzan en US$599 y alcanzan los US$1599, dependiendo del espacio de almacenamiento y las características técnicas de cada equipo.

Cuál es el precio del iPhone 16 en agosto de 2025 (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Gene J. Puskar - AP

En la Argentina, los precios varían. Esto no se trata solamente por la convertibilidad de los valores en dólares, sino que también tienen impuestos y otros costos adicionales. Es por ello que transformar el valor en dólares a pesos a veces no es una opción fidedigna para saber cuánto sale un iPhone 16 en el país. En cambio, se debe constatar con las empresas que venden estos celulares.

A continuación, el detalle de valores en pesos comunicado por MacStation, distribuidor oficial, en su sitio web.

iPhone 16e

La versión más accesible de la familia es el iPhone 16e, una variante pensada para quienes priorizan prestaciones básicas. Se ofrece en tres versiones:

De 128 GB, por $1.499.990.

por De 256 GB, por $1.799.990.

por De 512 GB, por $2.299.990.

Apple: cuánto cuestan los celulares Unsplash

iPhone 16

El modelo iPhone 16 estándar se presenta como la opción equilibrada entre rendimiento y precio. Cuenta con chip A17, pantalla OLED y mejoras en las cámaras. Tiene un precio de:

De 128 GB, por $1.999.990.

por De 256 GB, por $2.299.990.

por De 512 GB, por $2.799.990.

iPhone 16 Plus

El iPhone 16 Plus destaca por su pantalla más grande y batería de mayor duración. Está orientado a usuarios que consumen contenido o trabajan muchas horas con el celular. Se vende de la siguiente forma:

D e 128 GB, por $2.299.990.

por De 256 GB, por $2.599.990.

por De 512 GB, por $3.099.990.

iPhone 16 Pro

Para quienes buscan una experiencia avanzada, Apple ofrece el iPhone 16 Pro, con triple cámara, chip A19 Pro y cuerpo de titanio. Está disponible en distintos modelos:

De 128 GB, por $2.599.990.

por De 256 GB, por $2.799.990.

por De 512 GB, por $3.299.990.

por De 1 TB, por $3.899.990.

Así se ven los iPhone 16 (AP Foto/Pamela Smith, Archivo) Pamela Smith - AP

iPhone 16 Pro Max

En la cima de la gama se encuentra el iPhone 16 Pro Max, diseñado para usuarios que priorizan la fotografía profesional y la autonomía. Este celular se puede obtener en distintas versiones y sus precios de referencia sin descuentos son tomados de la web de la revendedora Garbarino:

De 256 GB, por $5.807.997,58.

por De 512 GB, por $6.292.000.