Este modelo figura como uno de los más requeridos en el país; cuál es el precio de referencia y cuáles son sus principales prestaciones
- 3 minutos de lectura'
El uso diario del celular y las diversas funciones que utilizan los usuarios redunda en que al momento de adquirir un dispositivo nuevo se revisen en detalle sus prestaciones generales, ya que con los años son más los requerimientos técnicos que se evalúan en el momento de compra. Por todo esto, muchos compradores desean saber el precio de un modelo en particular, y emerge la inquietud de cuánto sale el Samsung Galaxy A15 en noviembre 2025.
La renovación de un celular requiere, además, de un análisis comparativo entre diversos modelos, marcas y características específicas de cada equipo. A lo que se añade las tendencias de consumo, que suelen influir en la decisión de compra.
En el caso del teléfono celular Samsung Galaxy A15 se puede decir que su precio al público oscila entre los $350.000 y los $440.000, según el sitio de venta.
Cuánto sale el Samsung Galaxy A15 en noviembre 2025
El teléfono celular Samsung Galaxy A15 se posicionó en los últimos meses en el listado de los más vendidos en el país, tal como figura en el sitio de ventas online Mercado Libre, donde aparece un ránking de los modelos más requeridos por los consumidores que, además, puede servir de consulta previa antes de adquirir un nuevo dispositivo.
Como referencia se puede contar con el siguiente monto para este celular, en el mes de noviembre de 2025:
- Samsung Galaxy A15: precio: $374.778
En los sitios de venta online el modelo se puede adquirir en diferentes colores y es posible seleccionar la opción de memoria RAM de 4 o 6 GB.
De acuerdo a su descripción, este modelo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas, una cámara delantera y tres cámaras traseras. A su vez, tiene la función de reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares, entre otras prestaciones.
Esta es la lista de celulares sin WhatsApp desde noviembre de 2025
En noviembre algunos modelos ya no cuentan con el servicio de mensajería instantánea WhatsApp. La lista completa abarca modelos de celulares lanzados hace más de ocho o nueve años. Ya que son dispositivos que, aunque en su momento fueron populares, hoy tienen limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad que impiden ejecutar las funciones más recientes de la aplicación. La medida incluye a teléfonos que funcionan con versiones antiguas, y entre ellos se encuentran los siguientes dispositivos.
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5
- Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2
- Huawei: Ascend Mate 2
- HTC: One M8
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- 1
Desarrollan en Argentina un autotest para la detección temprana de cáncer de colon usando IA
- 2
Las 6 principales estafas virtuales que ya usan la IA para engañar mejor a sus víctimas
- 3
Apple prepara una MacBook barata y trabaja en nuevas funciones para su conexión satelital
- 4
Cómo rastrear un celular: el truco para hacerlo en iOS y Android