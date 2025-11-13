El uso diario del celular y las diversas funciones que utilizan los usuarios redunda en que al momento de adquirir un dispositivo nuevo se revisen en detalle sus prestaciones generales, ya que con los años son más los requerimientos técnicos que se evalúan en el momento de compra. Por todo esto, muchos compradores desean saber el precio de un modelo en particular, y emerge la inquietud de cuánto sale el Samsung Galaxy A15 en noviembre 2025.

El precio actual del Samsung Galaxy A15

La renovación de un celular requiere, además, de un análisis comparativo entre diversos modelos, marcas y características específicas de cada equipo. A lo que se añade las tendencias de consumo, que suelen influir en la decisión de compra.

En el caso del teléfono celular Samsung Galaxy A15 se puede decir que su precio al público oscila entre los $350.000 y los $440.000, según el sitio de venta.

El teléfono celular Samsung Galaxy A15 se posicionó en los últimos meses en el listado de los más vendidos en el país, tal como figura en el sitio de ventas online Mercado Libre, donde aparece un ránking de los modelos más requeridos por los consumidores que, además, puede servir de consulta previa antes de adquirir un nuevo dispositivo.

Como referencia se puede contar con el siguiente monto para este celular, en el mes de noviembre de 2025:

Samsung Galaxy A15: precio: $374.778

En los sitios de venta online el modelo se puede adquirir en diferentes colores y es posible seleccionar la opción de memoria RAM de 4 o 6 GB.

De acuerdo a su descripción, este modelo cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas, una cámara delantera y tres cámaras traseras. A su vez, tiene la función de reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares, entre otras prestaciones.

Esta es la lista de celulares sin WhatsApp desde noviembre de 2025

En noviembre algunos modelos ya no cuentan con el servicio de mensajería instantánea WhatsApp. La lista completa abarca modelos de celulares lanzados hace más de ocho o nueve años. Ya que son dispositivos que, aunque en su momento fueron populares, hoy tienen limitaciones de memoria, procesador y compatibilidad que impiden ejecutar las funciones más recientes de la aplicación. La medida incluye a teléfonos que funcionan con versiones antiguas, y entre ellos se encuentran los siguientes dispositivos.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Huawei: Ascend Mate 2

HTC: One M8

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus