Dónde está mi celular: el paso a paso para encontrar el dispositivo

Es posible rastrear un smartphone desde una computadora u otro celular; el proceso se diferencia si se busca un celular Android o un iPhone
- 4 minutos de lectura'
Cuando no se sabe dónde está un celular, sea porque se pierde o porque lo robaron, existe la posibilidad de rastrearlo para encontrar el dispositivo. Es una función disponible tanto para los teléfonos Android como los iPhone.
Cómo encontrar con celular Android
Aquellos smartphones que funcionan con el sistema operativo de Google tienen disponible la posibilidad de ser rastreados con la herramienta “Encontrar mi dispositivo”. Esta permite localizar el dispositivo en un mapa, hacer sonar un sonido para encontrarlo, bloquearlo remotamente o borrar sus datos si es necesario. Para que funcione eficientemente, se debe cumplir con ciertos requisitos:
- El celular debe estar encendido y conectado a Internet (datos o wifi)
- Tener activada la función “Encontrar mi dispositivo” (normalmente viene activada por defecto)
- Debe tener una cuenta Google sincronizada y con sesión iniciada.
- La ubicación debe estar activada para la mayor precisión.
Solo de esa forma será posible localizar el celular fácilmente con la ayuda de esta función. A continuación, el proceso para rastrear un teléfono Android de forma remota:
Buscar "Encontrar mi teléfono" de Google
Buscar en un navegador y entrar a “Encontrar mi teléfono” en Google desde otro dispositivo, que puede ser una computadora u otro celular. También está disponible la aplicación para celulares Android para ubicar cualquier otro smartphone.
Ingresar a la cuenta de Google
Iniciar sesión con la misma cuenta Google que está vinculado al dispositivo perdido, con usuario y contraseña.
Localizar el dispositivo
La herramienta dejará ver la ubicación en tiempo real (o la última conocida) del celular en un mapa. Vale recordar que si el dispositivo se apaga o pierde conexión a Internet, solo se podrá ver su última ubicación registrada.
Si sigue conectado, se podrá elegir hacer sonar el teléfono, bloquearlo, mostrar un mensaje en la pantalla o borrar sus datos.
Cómo encontrar con iPhone
En el caso de los celulares con sistema operativo iOS, la función para encontrar un dispositivo perdido que está integrada al dispositivo se llama “Encontrar mi iPhone” (Find my iPhone). Esta herramienta permite localizarlo en un mapa, hacerlo sonar, bloquearlo, mostrar un mensaje personalizado o borrar los datos remotamente. Se puede ubicar desde cualquier otro dispositivo de Apple, como puede ser el Apple Watch, un iPad, una Mac u otro celular producido por la empresa.
Para poder encontrar un iPhone por este medio, es necesario que se cumplan estas condiciones:
- Tener activado “Encontrar mi iPhone” antes de perderse.
- Debe estar encendido y conectado a Internet.
- Tener la sesión iniciada con el Apple ID asociado.
Si el iPhone está apagado o sin conexión, el sistema envía la última ubicación antes de que se apague. De todos modos, es posible activar el “Modo Perdido”, que permite rastrear en segundo plano el dispositivo y manda notificaciones para cuando el dispositivo vuelva a conectarse.
Así es cómo se puede usar “Encontrar mi iPhone” para ubicar un dispositivo:
Ingresar a "Encuentra mi iPhone"
Buscar iCloud desde cualquier navegador o usar la app “Encontrar” en otro dispositivo Apple.
Iniciar sesión
Ingresar la Apple ID que está vinculada al iPhone perdido.
Localizar el iPhone
Seleccionar el iPhone en la lista de dispositivos. Se podrá ver un mapa que mostrará la ubicación actual del celular. En caso de que esté apagado o sin conexión, se podrá ver la última posición registrada.
Se puede hacer que el iPhone reproduzca un sonido para facilitar la búsqueda si se está cerca. Por otro lado, también es posible bloquear el dispositivo y mostrar un mensaje con un número de contacto. Si es necesario, se puede borrar el contenido para proteger la información personal.
