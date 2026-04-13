Cómo activar el “modo capibara” en WhatsApp en abril 2026

Es posible activar el “modo capibara” en WhatsApp en unos simples pasos. Se trata un cambio estético en el logo de la aplicación de mensajería instantánea para que haga referencia a este animal viral.

Conocido como carpincho en la Argentina, el capibara es el roedor más grande del mundo. Su nombre viene del guaraní “kapiÿva”, que significa “señor de las hierbas” o “comedores de hierbas”. Son originarios de América del Sur y se hallan más comúnmente cerca de estanques en pantanos fangosos, nadando en los mismos o comiendo en las praderas inundadas. En el último tiempo, han ganado mucha fama por su carácter afable que causa ternura, hasta el punto que cruzó las fronteras y se ha vuelto un fenómeno mundial.

Canción del capibara

En ese sentido, los fanáticos de este animal adorable pueden incluirlo en su WhatsApp. Hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De este modo, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Así se ve el "modo Capibara" de WhatsApp Gemini

Para poder preparar el “modo frutas infieles”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en Internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo: ya sea su color, forma o tamaño.

Cómo activar el “modo capibara” en WhatsApp

Todo lo que hay que saber para activar el "modo Capibara" de WhatsApp ChatGPT

1 Preparar la imagen

El primer requisito es obtener una imagen adecuada del capibara, idealmente en formato PNG y con fondo transparente para lograr una integración visual óptima. Los usuarios pueden descargar una imagen ya existente de internet o, alternativamente, crear una propia utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Es fundamental asegurarse de que la imagen seleccionada esté correctamente guardada en la galería del teléfono antes de continuar con los siguientes pasos.

2 Descargar y configurar Nova Launcher

Esta aplicación es un elemento esencial para poder modificar los íconos del sistema operativo Android. El proceso inicia accediendo a la tienda de aplicaciones Google Play Store y descargando “Nova Launcher”. Una vez completada la descarga, se debe abrir la aplicación y seleccionarla como el lanzador predeterminado del teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para que la app pueda alterar el diseño y los íconos presentes en la pantalla principal del dispositivo, incluido el de WhatsApp.

3 Editar el ícono de WhatsApp

Con Nova Launcher ya correctamente configurado, el siguiente paso es aplicar la imagen seleccionada al atajo de la aplicación de mensajería. Se debe regresar a la pantalla de inicio del teléfono, localizar el ícono de WhatsApp y mantenerlo presionado durante aproximadamente dos segundos. En el menú emergente que aparecerá, se deberá seleccionar la opción “Editar”. Posteriormente, se hace clic nuevamente sobre el logo que se muestra en la ventana de edición. Esto desplega un nuevo menú donde se elegirá “Aplicaciones” y luego “Fotos” (o “Galería”). Finalmente, se busca la imagen del capibara guardada, se ajusta su tamaño conforme a la preferencia personal del usuario y se presiona “Listo” para confirmar la modificación.

Una vez completados estos pasos detallados, el nuevo ícono que incorpora la figura del roedor reemplazará de manera efectiva al logo original de WhatsApp en la pantalla principal del celular.

Cómo funciona la aplicación para personalizar WhatsApp

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de “launchers” o “lanzadores”. Su función principal es permitir a los usuarios modificar la interfaz principal del teléfono, es decir, opciones de personalización más allá de las configuraciones de fábrica de Android. Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de los íconos de las aplicaciones.

Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone al brindar un diseño individualizado y una experiencia de uso más rica. La estructura de estos lanzadores incluye pantallas de escritorio para íconos y widgets, una barra inferior o “dock” para aplicaciones frecuentes, y un cajón de aplicaciones.

Es importante destacar que Nova Launcher es una aplicación de terceros y no cuenta con el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Cómo revertir la personalización del ícono

Si un usuario desea restaurar el logo original de WhatsApp, el proceso es muy simple. Solo necesita desinstalar la aplicación Nova Launcher, lo que puede hacerse desde la Play Store o la configuración del teléfono. Al eliminar el lanzador, todas las modificaciones visuales aplicadas a la interfaz desaparecen de forma automática. El sistema operativo regresa a su configuración de fábrica o al lanzador previamente establecido, por lo que se puede recuperar el ícono tradicional de WhatsApp sin complicaciones.