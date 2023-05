escuchar

La escena, elocuente, ocurre en el corazón comercial de la India oriental. Se trata de la séptima ciudad más poblada del país, con 4,5 millones de habitantes. Como Buenos Aires, tiene un área metropolitana conocida como Gran Calcuta, con más de 14 millones de almas. Sin embargo, haremos foco en el vehículo que se ve en la foto, conocido por todos y, no obstante, repleto de sorpresas. A principios de este siglo había más de mil millones de bicicletas en el mundo. Superan en número a los coches y en muchos lugares del mundo son el medio de transporte prevalente. No porque sí. Este vehículo, nacido en el siglo XIX, es el más eficiente de todos, desde el punto de vista energético (dejando de lado los velomóviles, que casi no se usan). Incluso son más eficientes que caminar. Dato no menor: fueron dos fabricantes de bicicletas, los hermanos Orville y Wilbur Wright, los que inventaron el avión, hace 120 años.