El apagón de internet en Irán tiene a Starlink como víctima inesperada

Desde el jueves 8 de enero Irán está sujeto a un apagón informativo casi total, en medio de las protestas masivas contra el gobierno, las más grandes desde 2022. Mientras las autoridades intentan frenar a la población bloqueando el acceso a internet y, por consiguiente, a información y comunicación, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX (disponible en ese país desde las revueltas de 2022), se ha convertido en una herramienta crítica para el pueblo iraní en su intento por restablecer el flujo de información con el mundo exterior, pero una novedad: hay múltiples reportes de que el servicio de Starlink fue bloqueado parcialmente en el país, algo que hasta ahora se consideraba imposible.

Un país desconectado

Las manifestaciones contra el gobierno, que comenzaron el 28 de diciembre, han escalado rápidamente con miles de detenidos y cientos de muertos, mientras el gobierno iraní definió un bloqueo en el acceso a internet que llevó la conectividad nacional al 1% del tráfico habitual. Organizaciones como Cloudflare Radar informaron que el tráfico de internet en ese país cayó a “efectivamente cero”, una medida extrema para impedir la difusión de lo que ocurre en las calles.

#Internet traffc in #Iran has dropped to effectively zero as of 18:45 UTC (22:15 PM local time), signaling a complete shutdown in the country, and disconnection from the global Internet.https://t.co/V77cj6rrQW pic.twitter.com/yZjOBqsGJm — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) January 8, 2026

Mientras tanto, el gobierno mantiene operativa su “Red Nacional de Información”, una intranet doméstica que permite el funcionamiento de servicios internos, pero mantiene a los ciudadanos aislados de la red global.

Starlink, un puente satelital bajo fuego

Ante la desconexión, muchos iraníes han recurrido a las terminales de Starlink. Al depender de una infraestructura de satélites en lugar de cables terrestres controlados por el Estado, el servicio de Elon Musk ofrece, en teoría, una resistencia única a las restricciones gubernamentales. No obstante, el régimen iraní ha desplegado tácticas avanzadas para neutralizar la conexión entre las antenas terrestres de los usuarios y los satélites en órbita.

From inside Iran:



Iranians with their Starlink dish - their only lifeline to the outside world.



Thank you, @elonmusk pic.twitter.com/Bfgrz9nUb3 — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 10, 2026

Amir Rashidi, experto en seguridad digital del Miaan Group, ha reportado que el Estado está interfiriendo activamente las señales de GPS y satélite (jamming). Estas maniobras han degradado el rendimiento de Starlink, causando pérdidas de paquetes de datos de hasta un 30%: agregan tanto “ruido” electromagnético que parte de los datos que transmiten las antenas se pierde. Rashidi, con dos décadas monitoreando el internet en Irán, describió la situación como algo sin precedentes: “Nunca he visto una cosa así en mi vida”, le dijo a TechRadar.

El sistema requiere que el aparato de interferencia esté cerca de la antena satelital, por lo que en cualquier caso su alcance es limitado, sobre todo porque las antenas se pueden cambiar de lugar.

El pedido de Donald Trump

El impacto de Starlink ha trascendido lo técnico para entrar en la esfera geopolítica. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su intención de pedirle a Musk que encuentre la manera de facilitar el acceso a internet en Irán a los manifestantes a través de SpaceX, elogiando la capacidad de la empresa para manejar este tipo de crisis. Esta colaboración no es nueva; en 2022, durante las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, la administración estadounidense ya había gestionado el despliegue de Starlink en la región.