El cable HDMI ya no sirve más: ¿cuál es la tecnología que lo reemplazará en breve?

Durante más de dos décadas, el cable HDMI fue la forma más común de conectar dispositivos electrónicos. Su nombre proviene de High-Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de Alta Definición) y se trata de un sistema que permite transmitir audio y video digital en alta calidad a través de un único cable. Gracias a esta tecnología, fue posible simplificar conexiones que antes requerían múltiples cables y mejorar notablemente la calidad de imagen y sonido.

Sin embargo, el avance de las tecnologías inalámbricas comenzó a cambiar ese escenario. Aunque el HDMI sigue vigente, cada vez más fabricantes y usuarios optan por alternativas que eliminan por completo la necesidad de cables. Entre las más utilizadas se destacan:

Wi-Fi Direct: permite conectar dispositivos entre sí sin necesidad de un router, creando una red directa para transmitir contenido.

permite conectar dispositivos entre sí sin necesidad de un router, creando una red directa para transmitir contenido. Chromecast: este dispositivo multimedia desarrollado por Google posibilita enviar videos, música o la pantalla del celular directamente al televisor desde aplicaciones compatibles.

este dispositivo multimedia desarrollado por Google posibilita enviar videos, música o la pantalla del celular directamente al televisor desde aplicaciones compatibles. Miracast: se trata de un estándar de transmisión inalámbrica creado por la Wi-Fi Alliance. Esta tecnología que duplica la pantalla de un dispositivo en otro, ideal para presentaciones o reproducción de contenido.

Las silgas HDMI significan High-Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de Alta Definición) (Foto: Xataka)

Estas herramientas ya vienen integradas en muchos televisores inteligentes, lo que facilita su uso sin necesidad de dispositivos adicionales. Además, ofrecen beneficios que responden a una demanda cada vez más marcada por la comodidad y la practicidad. Entre sus principales ventajas se encuentran:

Eliminación total de cables entre dispositivos.

Instalación rápida y sencilla.

Posibilidad de compartir contenido desde celulares, tablets o notebooks en segundos.

Transmisión de video en alta calidad, incluso en 4K en muchos casos.

Mayor libertad de movimiento, con alcances que pueden superar los 30 metros según el sistema.

¿Cuáles son los casos en los que el HDMI sigue siendo irremplazable?

A pesar del crecimiento de las opciones inalámbricas, el HDMI todavía conserva un lugar clave en ciertos usos donde la estabilidad es fundamental. Entre ellos se enumeran:

Consolas de videojuegos.

Computadoras de escritorio.

Sistemas de cine en casa.

Equipos profesionales de audio y video.

La razón principal es su latencia prácticamente nula y su conexión estable, sin interferencias ni pérdidas de señal, algo esencial para gaming competitivo o producciones audiovisuales a gran escala.

Las nuevas tecnologías que reemplazan al HDMI

¿Qué es más seguro tener: HDMI o conexión inalámbrica?

En términos de seguridad y estabilidad, el HDMI continúa siendo superior. Al tratarse de una conexión física, no depende de redes ni puede sufrir interferencias externas. Las tecnologías inalámbricas, en cambio, pueden verse afectadas por la calidad de la señal Wi-Fi, la congestión de la red o incluso posibles vulnerabilidades si no están correctamente configuradas.

Lejos de desaparecer por completo, los expertos en tecnología aseguran que el HDMI parece encaminarse a convivir con estas nuevas herramientas, mientras las nuevas funciones terminan de tomar forma para su adecuado uso e implementación y sin que los usuarios pierdan el control en la seguridad de sus dispositivos electrónicos.