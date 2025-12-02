“El futuro de los métodos de pago”. Brasil avanza habilitando compras con datos biométricos en Pix

Los últimos veranos fueron testigos de un crecimiento importante del turismo argentino a las costas brasileras; en los primeros meses de 2025 el país vecino recibió una importante afluencia de argentinos y, gracias a la plataforma Pix, las compras de los viajeros se volvieron más fáciles. En los últimos meses, este sistema de pagos instantáneo abrió la posibilidad de hacer transacciones simplemente utilizando el reconocimiento facial o la huella digital, medida que desde hoy será más fácil de implementar.

El sistema de Pix tiene una adopción del 90% en la población adulta de Brasil y el 60% de los usuarios lo consideran su principal método de pago. No se trata de una billetera virtual ni de una entidad bancaria, sino de una opción de pago que se asocia a estos. Hasta ahora, siempre que se quería pagar a través de Pix, se debía ingresar a la cuenta del banco o billetera virtual, elegir la opción de “Pagar con Pix” y escanear un código QR para lograr hacer la transferencia. ¿Qué permitirá esta nueva funcionalidad a los compradores? Habilitará la posibilidad de autorizar pagos online a través de Pix usando simplemente autenticación biométrica (ya sea huella digital o reconocimiento facial), sin tener que abrir la app del banco cada vez que se quiera hacer una compra.

“Con esta nueva implementación, Pix se vuelve todavía más cercano para el usuario, user friedly; elimina las fricciones del comercio móvil como la redirección a la app del banco y lo vuelve más seguro, porque en cada pago hay una autenticación fuerte, como la huella o la biometría", explica Federico Mazzoli, vicepresidente de producto en dLocal, plataforma líder de pagos transfronterizos, que desde hoy ofrece a los comercios globales acceso a “Pix with Biometrics” en Brasil.

Pix fue lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020

Hoy ya existen otras plataformas que trabajan para implementar esta nueva funcionalidad de Pix, “pero todo es muy incipiente”, detalla Mazzoli. Desde dLocal ofrecerán la estructura tecnológica necesaria para que los comercios puedan adquirir esta posibilidad en sus plataformas online. Consideran que la adopción será amplia, dado que Pix no es una empresa privada, sino un método de pago abierto y público creado por el Banco Central de Brasil y al cual se deben alinear todos los bancos y billeteras locales de ahí.

¿Cómo funciona “Pix with Biometrics”?

Una vez que se utiliza por primera vez esta funcionalidad y el dispositivo queda registrado para este método de pago, las futuras transacciones pueden aprobarse rápidamente, sin redirigir al banco; simplemente pedirá un reconocimiento facial o dactilar.

“Pix evoluciona rápido, y nosotros también. Nuestro compromiso es simple: cada nueva capacidad que introduzca el Banco Central estará disponible para nuestros comercios globales sin demoras”, aseguró Pedro Arnt, CEO de dLocal, y agregó: “Liderar en Brasil significa mantenerse alineado con el ritmo de la innovación, y Pix with Biometrics es otro paso en esa dirección”.

Pix facilitó las compras de los argentinos en Brasil Wonderful Nature - Shutterstock

Desde dLocal detallan que esto traerá beneficios para el usuario, ya que se facilitarán los pagos con la aprobación dentro de la aplicación en la que se esté comprando (sin cambiar de plataforma) y sin necesidad de utilizar códigos QR. Por su parte, el comerciante se beneficiará con flujos de compra más rápidos, menos fricciones y una mejor experiencia para sus clientes.

Consideran que se volverá muy popular en envíos a domicilio, pedidos de comida, pagos en transporte como Uber o Cabify y en las tiendas minoristas. “Creemos que esto el futuro de los métodos de pago en Brasil y algo que se replicará en otros países”, agrega Mazzoli, quien detalla que están entre los primeros en lanzarlo y hacerlo disponible para los comercios.