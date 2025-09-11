El secreto de la nueva batería del iPhone 17: por qué dicen que es “la mejor de la historia”

Apple presentó su nueva línea iPhone 17 en un evento reciente en Cupertino, California, con la presencia de directivos de Apple y analistas del sector. La nueva serie incluye tres modelos distintos: el iPhone 17, el iPhone 17 Proy el iPhone 17 Air, cada uno con mejoras en rendimiento, diseño y autonomía.

El secreto detrás de la batería del iPhone 17

La clave reside en una combinación de hardware y software. El iPhone 17 incorpora el chip A19, que optimiza el rendimiento, los gráficos y el consumo de batería. Apple promete 8 horas adicionales de autonomía en comparación con el iPhone 16, con carga rápida, lo que permite alcanzar el 50% de la batería en tan solo media hora. En el caso del iPhone Air, este modelo se destaca por su eficiencia energética, un factor vital dado su diseño ultradelgado que limita el tamaño de la batería.

Los precios del iPhone 17, iPhone 17 Pro y Pro Max, y el iPhone Air

La duración de la batería en el iPhone Air

El iPhone Air, con un perfil de 5,6 mm de grosor, prioriza la eficiencia energética. Este modelo estrena el primer modem y chip inalámbrico de Apple, que gestiona la conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth con un enfoque en la optimización de la batería. Apple promete una autonomía de “todo el día” para el iPhone Air, gracias a una función que aprende de los hábitos del usuario para ahorrar batería.

Además, incluye funciones inteligentes de gestión de energía. Una de ellas, ya presente en Android, aprende de los hábitos del usuario para optimizar el consumo de batería. Sin embargo, una característica reduce el rendimiento del dispositivo si detecta que el usuario se está quedando sin batería, basándose en sus patrones de uso. Esta estrategia recuerda a la implementada en el iPhone 6, que generó controversia y demandas.

Presentación oficial del iPhone Air (2025)

Innovaciones del iPhone 17 Pro en cuanto a refrigeración y batería

El iPhone 17 Pro presenta un diseño innovador centrado en la optimización del espacio y el rendimiento. Integra un bloque más grande para alojar su sistema de triple cámara trasera, extendiéndose de lado a lado en el teléfono. Cada una de estas cámaras cuenta con un sensor de 48 megapíxeles, lo que permite a los usuarios experimentar con diversas distancias focales, con un zoom óptico de 4x y 8x, así como un zoom digital de calidad razonable hasta 40x.

Así será el nuevo bloque de cámaras del iPhone 17 Pro y Pro Max

Este diseño no solo permite alojar parte de la electrónica y contribuye a la estabilidad del dispositivo al apoyarlo sobre una superficie plana, sino que también posibilita la inclusión de una batería de mayor capacidad. Para la refrigeración, el iPhone 17 Pro incorpora una cámara de vapor, similar a la utilizada por competidores como Samsung y Xiaomi. Complementariamente, la aleación de aluminio del cuerpo del teléfono ayuda a disipar el calor interno.

Apple presentó el iPhone 17

¿Cuándo estará disponible el iPhone 17 en Argentina y a qué precio?

Dos representantes locales de Apple confirmaron la llegada del iPhone 17 a Argentina. Si bien no se especificaron fechas exactas, se estima que estará disponible poco después de su lanzamiento en Estados Unidos, programado para el 19 de septiembre. Los precios en Estados Unidos son los siguientes:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 799 dólares iPhone Air (256 GB): 999 dólares

(256 GB): 999 dólares iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Es importante tener en cuenta que estos precios no incluyen impuestos ni costos de importación, por lo que se espera que el precio final en Argentina sea mayor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ricardo Sametband.