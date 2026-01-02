El sueño de usar un BlackBerry sigue vivo con el Power Keyboard de Clicks y el próximo Communicator

En enero de 2024 el youtuber Michael Fisher (@MrMobile) y Kevin Michaluk (fundador de Crackberry, en su época uno de los sitios más importantes sobre los BlackBerry) revelaron el producto en el que venían trabajando hacía ya un tiempo: una funda con un teclado físico integrado llamada Clicks, que permitía a sus usuarios aprovechar las bondades de la tecnología moderna con la comodidad de un teclado clásico tipo BlackBerry para usar con los pulgares que venía directo del mundo móvil de principios de siglo.

Un teclado magnético de BlackBerry

Ahora, dos años más tarde, presentaron el segundo producto, su Power Keyboard, mucho más conveniente, y que ofrece un mayor retorno de la inversión: ya no es necesario comprar una funda para un modelo específico (lo que limita su atractivo de largo plazo), porque este nuevo dispositivo es un teclado Bluetooth universal con una batería Qi2 incorporada que se pega magnéticamente a la espalda del teléfono y se despliega deslizando la pantalla como los celulares de antaño (los sliders tipo el BlackBerry Priv).

El Power Keyboard de Clicks es un teclado Bluetooth Magnético que se engancha a un smartphone para usarlo tipo BlackBerry mientras recarga la batería; se puede cambiar la orientación de la pantalla a voluntad

El resultado es un teclado que sirve para cualquier teléfono: aunque por ahora solo Apple y los Pixel usan Qi2 (que carga y mantiene la batería externa enganchada), el número de equipos que está adoptando este estándar sigue en crecimiento; también se puede usar con una funda en un Galaxy S25 o similar, que agregue los imanes para que el teclado quede fijo; hay de varias marcas y para múltiples modelos.

El Power Keyboard de Clicks es un teclado Bluetooth Magnético que se engancha a un smartphone para usarlo tipo BlackBerry mientras recarga la batería; se puede cambiar la orientación de la pantalla a voluntad

Este nuevo diseño ofrece un triple beneficio: el teclado es Bluetooth, así que se puede usar a distancia o con otros dispositivos (de hecho puede guardar tres perfiles y funcionar con múltiples dispositivos para, por ejemplo, servir de teclado inalámbrico del celular, la tableta y el televisor en forma simultánea); al ser magnético sirve para cualquier dispositivo, presente y futuro, y se puede usar con la pantalla orientada en forma vertical u horizontal; sirve para cargar el teléfono por inducción mientras se usa con su batería interna de 2150 mAh, y quitarlo (o ponerlo) toma un segundo. Además, entre los diseñadores del teclado está Joseph Hofer, uno de los diseñadores de los teclados originales de Blackberry.

Tendrá un precio de 109 dólares cuando salga a la venta en mayo próximo.

La vuelta del concepto Communicator

Las ambiciones de la compañía no se detienen ahí, y hoy presentaron un segundo dispositivo, el Communicator, 100% de nicho, pero no por eso menos interesante: un smartphone que corre Android 16 y que viene con el teclado integrado junto a una pantalla de 4″ y una sola cámara trasera de 50 megapixeles, además de una batería de 4000 mAh. Incluso tiene un conector de audio analógico y almacenamiento expandible.

El Clicks Communicator es un smartphone con una pantalla de 4" que corre Android 16 y usa un teclado físico incorporado

Es muy compacto y su diseño privilegia su uso como dispositivo de comunicación, tal como sugiere su nombre: está pensado como dispositivo corporativo o herramienta laboral, muy orientado a una tarea (ver y escribir chats y otros mensajes) antes que tomar fotos, ver Netflix o jugar juegos. Puede cumplir esas tareas también, pero sus creadores sugieren que un smartphone estándar será más eficiente para eso, sobre todo al aportar una pantalla más grande, mejores cámaras, etcétera. A la vez, este dispositivo debería servir para resolver ciertas tareas con menos distracciones. Estará disponible en los próximos meses a un precio aproximado de 500 dólares.