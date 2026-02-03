Elon Musk fusiona SpaceX y xAI para crear un gigante tecnológico valuado en US$1,25 billones

Elon Musk da un paso más en la reorganización de su imperio. El hombre más rico del mundo ha confirmado la fusión de SpaceX, su compañía de servicios espaciales, y xAI, su start-up de inteligencia artificial (IA). En el mercado también se había apuntado a una fusión de SpaceX con Tesla, pero, de momento, el magnate no ha dado ese paso.

La valoración de la nueva compañía ronda los 1,25 billones de dólares, según Bloomberg y Reuters; SpaceX con un valor de un billón de dólares, y xAI, con 250.000 millones.

En la última operación de venta de acciones por parte de empleados, realizada hace pocas semanas, Space X se valoró en 800.000 millones de dólares. A su vez, xAI cerró a principios de enero una ronda de financiación de 20.000 millones, por encima del objetivo inicial de 15.000 millones, en la que participaron Cisco, Nvidia, Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity, Baron Capital, Qatar Investment Authority y MGX. La valoración rondó los 230.000 millones.

La operación llega antes de la esperada salida a Bolsa de SpaceX, prevista para el mes de junio, según han publicado distintos medios norteamericanos, y que puede ser la mayor de la historia. Con la operación, la compañía controlada por Elon Musk podría captar cerca de 50.000 millones de dólares, con una valoración de 1,5 billones.

En un comunicado, Elon Musk explica que Space X ha adquirido xAI para formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y “la plataforma líder mundial de información en tiempo real y libertad de expresión”, en alusión a X, antigua Twitter, integrada en xAI en 2025.

Según Musk, este movimiento marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: escalar para crear un sol consciente que comprenda el Universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas.

Llevar la IA al espacio para aprovechar la energía solar

En el comunicado, Musk se refiere a la necesidad de instalar centros de datos en el espacio. Así, el magnate señala también que los avances actuales en IA dependen de grandes centros de datos terrestres, que requieren enormes cantidades de energía y refrigeración. “La demanda mundial de electricidad para IA simplemente no puede satisfacerse con soluciones terrestres, ni siquiera a corto plazo, sin imponer dificultades a las comunidades y al medio ambiente. A largo plazo, la IA espacial es, obviamente, la única forma de escalar. ¡Aprovechar incluso una millonésima parte de la energía de nuestro Sol requeriría más de un millón de veces más energía de la que nuestra civilización utiliza actualmente!“, dice Musk, quien añade que la ”única solución lógica es transportar estos esfuerzos, que consumen muchos recursos, a un lugar con gran potencia y espacio. Y es que, por algo se llama “espacio”.

El magnate afirma que al aprovechar directamente la energía solar casi constante con bajos costos operativos y de mantenimiento, estos satélites transformarán la capacidad de escalar la computación. Musk asegura que el lanzamiento de una constelación de un millón de satélites que operan como centros de datos orbitales es un primer paso hacia una civilización de nivel Kardashev II, capaz de aprovechar al máximo la energía del Sol, a la vez que respalda aplicaciones basadas en IA para miles de millones de personas hoy y garantiza el futuro multiplanetario de la humanidad.

La IA Grok es el producto estrella de xAI, la compañía que Elon Musk creó para competir con OpenAI, compañía en la que también tuvo un rol fundacional Shutterstock - Shutterstock

El empresario señala que en 2025, el año más prolífico de la historia en cuanto a número de lanzamientos orbitales, solo se pusieron en órbita unas 3000 toneladas de carga útil, compuesta principalmente por satélites Starlink transportados por el cohete Falcon. El directivo añade que la necesidad de lanzar miles de satélites a la órbita se convirtió en un factor determinante para el programa Falcon, impulsando mejoras recurrentes para alcanzar las tasas de vuelo sin precedentes necesarias para hacer realidad el internet espacial.

Este año, indica, Starship comenzará a poner en órbita los satélites V3 Starlink, mucho más potentes, y cada lanzamiento añadirá a la constelación más de 20 veces la capacidad que los lanzamientos actuales de Falcon de los satélites V2 Starlink. De igual forma, Starship lanzará también la próxima generación de satélites de conexión directa a móvil, que ofrecerán cobertura celular completa en toda la Tierra. “Con lanzamientos cada hora que transportan 200 toneladas por vuelo, Starship entregará millones de toneladas a la órbita y más allá por año, lo que posibilitará un futuro emocionante en el que la humanidad estará explorando las estrellas”, asegura.

Según Musk, el cálculo básico es que lanzar un millón de toneladas de satélites al año, generando 100 kW de potencia de cómputo por tonelada, añadiría 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA anualmente, sin necesidad de operaciones ni mantenimiento continuos. En última instancia, existe un camino para lanzar 1 TW al año desde la Tierra.

“Calculo que, dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar cómputo de IA será en el espacio. Esta rentabilidad por sí sola permitirá a las empresas innovadoras avanzar en el entrenamiento de sus modelos de IA y el procesamiento de datos a velocidades y escalas sin precedentes, acelerando avances en nuestra comprensión de la física y la invención de tecnologías en beneficio de la humanidad”, destaca.