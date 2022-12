Elon Musk respira: Apple y Amazon volverán a anunciar en Twitter, pese a las dudas

escuchar

Amazon y Apple están planeando reanudar la publicidad en Twitter, informan medios el sábado. La noticia se produce después de que Twitter envió el jueves un correo electrónico a las agencias de publicidad en el que ofrecía a los anunciantes incentivos para aumentar su gasto en la plataforma, en un esfuerzo por reactivar su negocio después de que la adquisición de Elon Musk hizo que muchas empresas se retiraran.

Twitter promovió la oferta como el “mayor incentivo a los anunciantes jamás visto en Twitter”, según el correo electrónico revisado por Reuters. Los anunciantes estadounidenses que reserven 500.000 dólares de gasto incremental tendrán derecho a que su gasto sea igualado con un “valor añadido del 100%”, hasta un límite de un millón de dólares, decía el correo electrónico.

El sábado, un reportero de Platformer News tuiteó que Amazon está planeando reanudar la publicidad en Twitter por unos 100 millones de dólares al año, a la espera de algunos ajustes de seguridad en la plataforma de anuncios de la compañía. Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters que Amazon nunca había dejado de anunciarse en Twitter.

Por otra parte, durante una conversación en Twitter Spaces, Musk anunció que Apple es el mayor anunciante en Twitter y que ha “reanudado completamente” la publicidad en la plataforma, según un informe de Bloomberg.

El primer mes de Musk como propietario de Twitter ha incluido un recorte de personal que incluye a los empleados que trabajan en la moderación de contenidos e incidentes de perfiles que se hacen pasar por grandes empresas públicas, lo que ha asustado al sector de la publicidad.

Muchas empresas, desde General Mills Inc. hasta el fabricante de automóviles de lujo Audi of America, han dejado de anunciarse en Twitter o lo han hecho de forma pausada desde la adquisición, y Musk dijo en noviembre que la empresa había experimentado una caída “masiva” de sus ingresos. Apple y Twitter no respondieron inmediatamente a la petición de Reuters de comentar el asunto.

Reuters