En God of War: Ragnarok, Kratos y Atreus vuelven como lo mejor de PlayStation 5

Hoy, la pregunta de dónde jugar un videojuego tiene una decena de respuestas. Se puede optar por armar una PC para tener un rango mayor de títulos y precios, se puede jugar en celulares, se puede jugar con servicios de suscripción y hasta en la nube como con Xbox, o se puede optar por una consola como la Switch. Pero una de las mayores razones para elegir la opción de ir por una PlayStation es, sin duda, su catálogo de juegos exclusivos.

Uncharted, The Last of Us, Final Fantasy, Spiderman son algunas de las franquicias que le dan un valor extra a la Play y en momentos del año como este, tener una PlayStation nos da la posibilidad de jugar a joyas del gaming como lo es este nuevo lanzamiento de God of War: Ragnarok.

El tráiler de God of War Ragnarok

Qué es Ragnarok

Ragnarok llega como una secuela directa de la creación de PlayStation junto a Santa Monica Studios, donde vemos el regreso de Kratos, nuevamente acompañado de hijo Atreus, tres años después del final de God of War (2018). Ese juego había contado una historia madura, repleta de acción y con una jugabilidad desafiante, pero que a la vez era para todos. Esto hizo que la historia de Kratos se convierta en una de las obras maestras de los videojuegos. Ahora llegó el turno de su secuela, que con la vara bien alta, se siente como una continuación que cuida todos los detalles para hacerle honor a una saga que posiblemente sea la más importante que tiene Sony.

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

Luego del final que no te vamos a spoilear del juego de 2018, esta secuela nos ofrece un repaso para los que no recuerden qué fue lo que pasó en el anterior, o bien para los valientes que quieran llegar a este juego sin pasar por el original. De más está decir que aporta muchísimo haber jugado al anterior, y quizás también a todos los anteriores títulos de PS2 y PS3. Pero si te aguantás perderte algunos detalles, se puede jugar sin haber comprado God of War (que hoy está en su versión en PC y hasta está incluido gratis en PS Plus Collection).

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

Para seguir derecho del anterior, acá vamos a tener ya nuestras armas (el hacha Leviatán y las cadenas) listas para el combate. El juego además permite ahora mejorar mucho más nuestros ítems, armas y armaduras, como así también perfeccionar nuestro equipamiento. No solo a Kratos, sino también las de un adolescente Atreus, en constante conflicto con su padre.

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

La aventura que los fanáticos esperaban

Como en 2018, vamos a volver a ver la espalda de Kratos en un mundo que si bien en su mayoría es lineal, vamos a poder recorrerlo haciendo nuestro camino “semi-abierto”, y vamos a poder explorar las áreas con misiones secundarias y muchos detalles para descubrir. Pero sin dudas, el poder de Ragnarok está en su exquisito guión, como así también en el alto nivel de los actores de captura y doblaje que encarnan a todos los personajes que se nos cruzan en nuestro camino. Todo esto, en un único plano que no corta con pantallas de carga de nuevos escenarios.

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

Esta aventura va a estar completa con grandes adiciones y apariciones de otros personajes que se sumarán a nuestro camino, algo que tan bien funcionó en el anterior, y que ahora profundiza con más compañía y excelentes diálogos. Es más, por momentos también vamos a tomar el control de otros personajes, por lo que Kratos no será nuestro único personaje principal. El juego se luce en las peleas grupales, con compañeros todos batallando a la vez contra las innumerables amenazas que vamos a tener que enfrentar. Monstruos, engendros y dioses nórdicos intentarán eliminarnos, mientras recorremos los nueve reinos para evitar el Ragnarok.

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

En este camino vamos a tener otros personajes como el regreso de Freya, Heimdall o el mismísimo Thor que con mezcla de acción, cinemáticas y puzzles tendremos entre 30 y 60 horas de juego sin repetir nada.

Visualmente impactante

Este título, que saldrá tanto en PS4 como en PS5, se ve y se siente como una maravilla para los ojos. Sus paisajes espectaculares, sus batallas frenéticas y su obsesión por los detalles hace que el juego se pueda disfrutar tanto al jugarlo como así también tan solo viéndolo como espectador con sus más de 3 horas de cinemáticas. En nuestro caso lo probamos en PS5 y no defraudó en ningún momento.

Una captura del God of War: Ragnarok en la PlayStation 5

God of War: Ragnarok es uno de esos juegos que están en las listas de “los indispensables que tenés que jugar” si tenés una PlayStation 4 o 5. Un título que sin dudas le hará pelea cabeza a cabeza al Elden Ring de Bandai Namco como el mejor juego de 2022 en los Video Game Awards.

Se puede conseguir de manera digital a 69 dólares en la pre-compra para PS4 PS5 y luego estará a 69 dólares la edición de PS5, que se debe contar como dólar oficial más impuesto digital, más impuesto solidario.