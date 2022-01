Entretenimiento online: los secretos de Wordle, el pasatiempo digital del mundo

Wordle se convirtió en el juego del verano y cada vez son más los usuarios que se suman a esta propuesta “adictiva”. El pasatiempo online consiguió captar la atención de personas de todas partes del mundo en menos un mes con una idea “simple” y “entretenida”, pero que encierra algunos secretos con los que consiguió atrapar a millones de usuarios rápidamente.

Este juego consiste en adivinar una palabra compuesta por cinco letras en un máximo de seis intentos. Es así que durante este desafío, las únicas pistas se dan en tres tonos de colores indican la presencia o no del caracter, y si está en la posición correcta.

Wordle fue desarrollado por Josh Wardle, un ingeniero de software de Brooklyn, Nueva York, que anteriormente había creado algunos trabajos, como los experimentos sociales de Reddit llamados Place y The Button, a través de un proyecto colaborativo. El juego de palabras se lanzó en línea y abierto al público en octubre del 2021 y en poco tiempo fue captando la atención de más jugadores de todas partes del planeta.

El juego permite a sus usuarios hacer una partida por día

Una de los secretos del éxito de este pasatiempo en que todos los días el juego elige una palabra que sus interlocutores tendrán que acertar en poca cantidad de intentos. Después de que el jugador tipea el término que supone que es el correcto, cada letra se marca en verde, amarilla o gris, según sea el caso.

En ese sentido, el verde indica que la letra es correcta y que está en la posición acertada, mientras que el amarillo significa que la letra colocada está en la palabra incógnita, pero no en la posición correcta por lo que se debe pensar mejor el lugar en el que deberá colocarse. El gris, en tanto, indica que la letra no está en la palabra incógnita, por lo que se marca como errónea.

Hasta acá todo parecería medianamente “fácil” y no encierra ningún “secreto de éxito”, pero la clave de todo esto está en la estrategia que utilizó su fundador. Tal y como lo reveló durante una entrevista de The New York Times, este juego de palabras fue creado para matar el tiempo con su pareja en medio de la cuarentena estricta producto de la pandemia de Covid-19, pero para evitar su “adicción” decidió que cada partida iba a durar solo 24 horas. Es así que cada día recién se revela una palabra nueva y esta es la misma para todos los jugadores en línea. Esto no solo atrajo la atención de sus familiares cercanos, sino a los amigos de estos que rápidamente se fueron sumando al desafío diario.

Josh Wardle y su pareja Palak Shah son los creadores de Wordle, el juego que es el furor del verano Instagram @iwtkquiz

Otra de las características que hacen único al juego y por la que ahora tiene tantos adeptos, es que al ser a través de un navegador web no tiene publicidad que interrumpa a cada minuto la partida. Es así que todavía no tiene habilitada ninguna aplicación oficial, aunque con el transcurrir del tiempo han salido algunas apps que replican sus funciones.

El verde significa que la letra está en la palabra, el amarillo que efectivamente está, pero en otra posición y el gris que definitivamente no aparece en la palabra incógnita

En un principio, Wordle albergaba solo 90 jugadores en línea, en dos meses ese número pasó a 300.000 personas y ahora supera los 2 millones de usuarios.