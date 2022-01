“¿Los niños deben viajar en primera clase?”: la pregunta de una influencer que desató un debate

La inocente consulta de una madre se hizo viral en las redes sociales y desató un extenso debate acerca de si los niños deberían tener permitido o no volar en primera clase.

Todo comenzó con el posteo de Alexis, una bloguera y madre estadounidense que suele compartir videos de sus viajes, consejos útiles y distintas recomendaciones sobre destinos turísticos en TikTok, donde se la conoce popularmente como @worldtraveladventurers y la siguen más de 360 mil usuarios.

“¿Los niños deben viajar en primera clase?”, el debate que desató una bloguera en las redes

El video tuvo más de 700 mil reproducciones, más de 65 mil likes y generó un acalorado intercambio sobre cuál es la edad adecuada para que los niños puedan viajar en las clases superiores de los aviones.

“¿Creés que los niños deberían poder volar en clase preferente?”, tituló el posteo. En las imágenes, se puede ver a sus dos hijos, Ellie y Christophe, volando en primera clase durante varios viajes. “Si los padres pueden comprarles un asiento en clase preferente, entonces tienen derecho a estar allí”, asegura la mujer en el video. Pero hace una aclaración importante: “Sin embargo, creemos que es importante que los padres le enseñen a los niños a tener un comportamiento adecuado en los vuelos”.

Los hijos de Alexis disfrutan de volar en primera clase

Alexis explica además que no viajaron en cabinas premium hasta que sus hijos no alcanzaron la edad de, al menos, cuatro años, porque “a esa edad tenían más autocontrol y podían gestionar mejor su comportamiento”. “Volar en clase preferente les da a tus hijos la libertad de acostarse, dormir, jugar y ver películas, y los demás pasajeros casi ni se enteran de que están allí”, agregó la mujer.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, Ellie y Christophe aprovechan la comodidad de la primera clase para divertirse en pleno vuelo con sus videojuegos, e incluso se ve cómo uno de los aeromozos los tapa con una abrigada frazada cuando llega la hora de descansar.

Pero lo que parecía una pregunta inocente, terminó generando un sinfín de reacciones por parte de los usuarios de TikTok, que no dudaron en dejarle su opinión en los casi mil mensajes que cosechó desde su publicación.

“Absolutamente no. Deberían crear una suite para niños”, aseguró uno de los seguidores con cierta ironía. “Creo que me enojaría si los viera. Los niños no son tan tranquilos como los padres pretenden creer que son”, indicó otro. “No han entendido la tarea. Deberían tener un comportamiento adecuado en cualquier sección”, sostuvo otro usuario de la red social.

Los hijos de Alexis no viajaron en cabinas premium hasta que no alcanzaron los cuatro años de edad

Sin embargo, hubo quienes respondieron a la pregunta sin horrorizarse. “Genial si pueden actuar como adultos tranquilos”, escribió un usuario. “Sinceramente aunque no se comporten vos compraste los boletos, tienen derecho a estar ahí”, esgrimió otro. “Bueno, si compro un boleto, mi hijo está a mi lado. Ni loco me siento en primera y él en otro sitio”, remarcó otro.

“Quiero decir que hay adultos que no saben cómo actuar en un avión, entonces...”, apuntó otra persona. Y hasta hubo espacio para una anécdota personal: “Hace poco volé en primera clase a casa desde Hawái y había un bebé que lloró y gritó durante todo el trayecto. Es mucho dinero para tener que escuchar eso”.