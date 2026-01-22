Qué dijeron Javier Milei y Sturzenegger en Davos sobre el futuro de la inteligencia artificial en la Argentina

El presidente Javier Milei se encuentra en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el encuentro en donde confluyen las élites globales para debatir los principales asuntos del comercio y la política internacional. Este miércoles expuso su visión, en un discurso en el que defendió al capitalismo, criticó al socialismo y a sus agendas progresistas y enumeró resultados de su gestión, entre otros asuntos. Hacia el final de la presentación, Milei hizo alusión a la inteligencia artificial y delineó el enfoque con que el Gobierno planea abordar esta cuestión.

El Presidente explicó su visión no intervencionista. En sus palabras, “la intervención es una violación del derecho de propiedad, por lo que, al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y, por ende, injustas“.

En ese marco, se refirió a la inteligencia artificial y a la forma en que abordarán esta cuestión desde el Gobierno, dando a entender que su actitud frente a esta tecnología es evitar regularla. “Nótese que - bajo esta misma línea - podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de «la fábrica de alfileres», de Adam Smith. Es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y, con ello, mayor crecimiento y bienestar. Por lo que, lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente: los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor“.

El presidente Javier Milei en su presentación en la reunión anual del Foro Económico Mundial el 21 de enero de 2026 Markus Schreiber - AP

También agregó que “todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería. La respuesta es Adam Smith. El límite de los rendimientos crecientes está dado por el tamaño del mercado“.

Más adelante reforzó su mirada no intervencionista y aseguró que “las regulaciones destruyen el derecho de propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el crecimiento es menor“. Además, explicó que elaboró junto al doctor Demian Reidel un trabajo en donde desarrollan los fundamentos teóricos de estos argumentos, “de que regular mata el crecimiento. Es decir, la omnipotencia del Estado, las regulaciones, destruyen el derecho de propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el crecimiento es menor“.

Here's the Davos summary of the paper with the main takeaways.https://t.co/DCsekbqRJ9 — Demian Reidel (@dreidel1) January 21, 2026

Milei no es el único argentino que se refirió a la inteligencia artificial durante esta semana, ya que, el ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger participó también de un panel en Davos sobre regulación y tecnología. En esta conversación, moderada por el periodista estadounidense Nicholas Thompson, hizo especial eco una frase del ministro quien aseguró que su “única tarea es que no aparezca ninguna ley de inteligencia artificial”.

El ministro compartió el panel con figuras como Joel Kaplan - exsubjefe de Gabinete de la Casa Blanca y actual director de asuntos internacionales de Meta-, Yutaka Sasaki - presidente y CEO de NTT DATA Group- y Maryam bint Ahmed Al Hammadi -ministra de Estado; secretaria general del Gabinete de los Emiratos Árabes Unidos, Ministerio de Asuntos del Gabinete de los EAU-.

Sturzenegger explicó que su trabajo en desregulación empezó dos años antes de que Javier Milei se convirtiera en el presidente de la Argentina. Detalló que revisaron todas las leyes del país y las clasificaron en normas que debían desaparecer, leyes que debían ajustarse y otras que consideraban que estaban bien.

En cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, Sturzenegger aseguró: “No contábamos con una ley de IA, por lo que no existía ninguna ley de IA para desregular. Por lo que, mi única tarea en este momento en relación a una ley de este tema es que no aparezca ninguna ley de inteligencia artificial. Queremos asegurarnos y transmitir el mensaje a la Argentina de que no queremos regular ninguna ley de IA", afirmó el ministro, quien volvió a resaltar que no existe una ley en esta materia, pero aseguró que todo el Congreso quiere contar con una.

Federico Sturzenegger habló sobre la regulación de la inteligencia artificial en la Argentina weforum

Sturzenegger también explicó que esta tecnología pone sobre la mesa una pregunta interesante: “¿La inteligencia artificial cambiará la necesidad de regulación a gran escala?“. Explicó que, uno de los motivos por los cuales se regulan algunos sectores es por la información asimétrica; este es el caso del mundo financiero, que se regula para contar con garantías de seguridad. ”Pero, si la inteligencia artificial nos brinda mucho conocimiento, ¿no resuelve por sí sola el problema de la información asimétrica?“, cuestionó Sturzenegger, y agregó: ”Y si lo resuelve, entonces, no necesitamos regularlo".

El ministro planteó otro punto en el debate: se preguntó por la posibilidad de utilizar la IA para generar la desregulación. Explicó que todavía no han indagado mucho sobre esto, porque aún no han llegado al punto de reescribir regulaciones, sino de remover las existentes. “A veces tenemos la fantasía de que la regulación en una economía está construida con buenas intenciones, pensando en cómo hacer un mayor bien a la sociedad. Por supuesto que varía según los países, pero en el caso de la Argentina mis investigaciones hablan de que la mayoría de las regulaciones no responden a eso, sino que son el resultado del interés”, agregó el ministro.