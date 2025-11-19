La inteligencia artificial (IA) es una herramienta útil para despejar dudas sobre diferentes temáticas. No solo sirve para cuestiones académicas o intelectuales, pero también puede ayudar en la forma que nos relacionamos con otras personas. En ese sentido, identificó la frase que jamás se debería decir a una cuñada. Esta puede dañar la relación que se tiene con la pareja de un hermano o mismo dañar los lazos familiares.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es Copilot, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de Microsoft. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Así funciona Copilot Chat en el Office

Esta es la frase que no deberías decirle jamás a tu cuñada, según la IA

Al consultarle a Copilot sobre qué frase jamás decirle a una cuñada, indicó “depende mucho de la relación que tengas con tu cuñada, pero hay frases que casi siempre son pólvora pura en ese vínculo familiar“. En ese sentido, ofreció un listado de dichos que mejor evitar decirle a la pareja de un hermano:

Estas son las frases que jamás debes decirla a tu cuñada, de acuerdo a Copilot Shakirov Albert - Shutterstock

“Vos no sos parte de esta familia” : es la frase más hiriente que se le puede decir, porque niega su lugar en el círculo familiar.

: es la frase más hiriente que se le puede decir, porque niega su lugar en el círculo familiar. “Mi hermano estaba mejor con su ex” : las comparaciones con relaciones pasadas pueden generar conflictos y resentimiento.

: las comparaciones con relaciones pasadas pueden generar conflictos y resentimiento. “En tu casa hacen todo mal” : criticar su familia o sus costumbres es un ataque directo a su identidad, por lo que rara vez sea tomado como una crítica constructiva.

: criticar su familia o sus costumbres es un ataque directo a su identidad, por lo que rara vez sea tomado como una crítica constructiva. “Yo sé más que vos sobre tu hermano” : suena competitivo y posesivo, además que es otra forma de dejarla afuera del círculo familiar.

: suena competitivo y posesivo, además que es otra forma de dejarla afuera del círculo familiar. “Deberías criar a tus hijos de otra manera”: meterse en la crianza de sus niños es casi garantía de conflicto, en especial cuando la cuñada no pide algún consejo al respecto.

En ese sentido, la inteligencia artificial de Microsoft ofrece algunos consejos a la hora de hablar de ciertos temas difíciles con una cuñada. “Si querés mantener la paz, lo mejor es optar por frases neutrales o positivas, incluso cuando no estés de acuerdo", indicó. A su vez, destacó que la clave para evitar conflictos con una cuñada es “mantener la calma, establecer límites claros y enfocarse en la comunicación respetuosa”. Y agregó: “No se trata de ganar discusiones, sino de preservar la armonía familiar y cuidar tu bienestar emocional”.

¿Cómo tener una buena relación con tu cuñada? Shutterstock

Para ello, dio el top 5 de frases diplomáticas que funcionan como salvavidas en cualquier charla con la pareja de un hermano, en especial cunado es difícil estar de acuerdo con ella:

“Qué bueno que lo pensás así, me ayuda a ver otra perspectiva”: reconoce su opinión sin discutir, y la hace sentir escuchada.

“Tenés razón, cada familia tiene sus formas y está bien”: neutraliza cualquier diferencia cultural o de costumbres.

“Me gusta cómo resolvés las cosas, siempre aprendés algo nuevo”: refuerza su autoestima y evita sonar competitivo.

“Mi hermano siempre habla bien de vos”: une la relación con un elogio indirecto, imposible de rechazar.

“Gracias por tu consejo, lo voy a tener en cuenta”: aunque no lo sigas, mostrar apertura evita conflictos

“Estas frases son como un ‘kit de emergencia’ verbal: no comprometen, no hieren, y siempre dejan la puerta abierta a una relación más cordial”, aseveró Copilot.