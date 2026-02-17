En el verano, muchas personas quieren ir a vacacionar a la playa. Chile es una opción que, para los argentinos, es bastante óptima, por su cercanía geográfica y la facilidad con el idioma, por ejemplo. Es por eso que hay quienes quieren saber cuál es su mejor playa.

La inteligencia artificial (IA), para este tipo de cuestiones que rozan con los subjetivo, es muy utilizada por su capacidad de análisis tan ágil.

La mejor playa de Chile es esta: la IA dio su veredicto

Ante la consulta y un breve análisis, la IA responde: “Una de las playas que con mayor frecuencia encabeza las evaluaciones es Bahía Inglesa, ubicada en la Región de Atacama".

Este balneario se destaca por sus “aguas sorprendentemente claras y tonalidades turquesas poco habituales en el litoral del Pacífico sudamericano”, además de “arenas blancas y finas que contrastan con el entorno desértico”. La combinación entre clima soleado gran parte del año y mar relativamente calmo le otorga condiciones “favorables para el descanso y las actividades náuticas”.

Si bien Chile cuenta con extensas y variadas costas —desde los paisajes más agrestes de Iquique hasta los escenarios tradicionales de Viña del Mar— Bahía Inglesa, para la IA, logra un equilibrio distintivo entre belleza natural y servicios turísticos. “Su infraestructura hotelera, oferta gastronómica y accesibilidad consolidan su posición como uno de los destinos de playa más completos del país. Sin desconocer el carácter subjetivo de toda elección, los indicadores de preferencia turística y valoración paisajística permiten sostener que Bahía Inglesa se encuentra, para muchos especialistas y viajeros, en la cima del ranking nacional”, argumenta.

Bahía Inglesa es una de las playas más destacadas de Chile gochile.cl

La mejor playa de la Argentina es esta: la IA dio su veredicto

Definir cuál es la playa más linda de la Argentina implica una valoración subjetiva, pero “numerosos viajeros y especialistas en turismo coinciden en destacar a Las Grutas, en la provincia de Río Negro, como una de las más bellas del país", explica la IA.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, esta playa patagónica se distingue por una combinación poco habitual en el litoral argentino: aguas relativamente cálidas, acantilados imponentes y extensas franjas de arena dorada.

“Uno de los principales motivos por los que Las Grutas suele encabezar los rankings es la temperatura del agua. A diferencia de otras playas del Atlántico argentino, donde el mar puede resultar frío incluso en verano, aquí las corrientes y la geografía del golfo permiten disfrutar de temperaturas más agradables para el baño. Esto la convierte en un destino ideal tanto para quienes buscan relajarse como para familias con niños”, argumenta.

El paisaje es otro de sus “grandes atractivos”. Los acantilados que rodean la costa no solo ofrecen “vistas panorámicas impactantes”, sino que también “forman cuevas y formaciones rocosas que le dan identidad al lugar”. Durante la marea baja, se generan amplias superficies de arena firme, perfectas para caminar largas distancias o practicar deportes playeros. Al atardecer, el contraste entre el cielo patagónico y el mar crea postales memorables.

Las Grutas, Río Negro Diego Lima - LA NACION

Además, Las Grutas “combina belleza natural con infraestructura turística desarrollada: cuenta con alojamientos, gastronomía variada y actividades náuticas”, según la IA. Esta mezcla entre entorno escénico, mar amable y servicios consolidados explica por qué, para muchos, se trata de la playa más linda de la Argentina, según la tecnología.