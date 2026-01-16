Chile tiene una vasta costa hacia el Pacífico, por lo que hay muchas opciones a la hora de elegir a qué destino ir para pasar unos días junto al mar. En ese sentido, puede surgir la duda sobre cuál es la mejor playa del país vecino. Para ello, la inteligencia artificial (IA) es una buena alternativa para despejar esta duda.

Las playas de Chile

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Esta es la mejor playa de Chile, según la IA, y no es la que creés

Al consultarle a ChatGPT “cuál es la mejor playa de Chile”, señaló que “es un país con una costa extensa y muy variada, por lo que ‘la mejor playa’ depende del tipo de experiencia que se busca”. Algunas variables a tomar en cuenta son las actividades que se quieran hacer: nadar, tomar sol o surfear. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta si se quiere disfrutar de la naturaleza intacta o si se busca un ambiente urbano.

A continuación, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI ofreció un ranking de las opciones más destacadas de las playas en Chile, según distintos criterios:

Bahía Inglesa es una de las playas más destacadas de Chile gochile.cl

Bahía Inglesa (Región de Atacama): se distingue por un paisaje poco habitual en Chile, donde el desierto se encuentra con un mar de tonos turquesa y arena clara. Sus aguas suelen ser tranquilas y de baja profundidad cerca de la orilla, lo que la convierte en una playa apta para nadar y para familias. El balneario cuenta con buena infraestructura turística, restaurantes y alojamientos, aunque sin perder del todo su carácter relajado. Resulta ideal para quienes buscan descanso, sol y un entorno visualmente impactante.

Playa La Virgen (cerca de Bahía Inglesa): es considerada una de las playas más bellas del norte chileno por su estado casi natural. Está rodeada de formaciones rocosas que protegen parcialmente la bahía y realzan el color del agua, que suele ser muy clara. No posee un desarrollo urbano intenso, por lo que la experiencia es más rústica y tranquila. Es una excelente opción para quienes priorizan la naturaleza, la fotografía y un ambiente más silencioso, aunque conviene ir preparado porque los servicios son limitados.

Playa Cavancha (Iquique): combina mar y ciudad de una manera equilibrada. Se encuentra en pleno centro de Iquique y cuenta con un extenso paseo costero, áreas verdes y una amplia oferta gastronómica. El mar suele ser relativamente calmo y es apto para el baño en sectores señalizados. Es una playa muy concurrida, con ambiente animado durante todo el año, ideal para quienes valoran la comodidad, el acceso a servicios y la vida urbana junto al mar.

Punta de Lobos es playa chilena para los amantes del surf Sebastian Pani

Punta de Lobos (Región de O’Higgins): es una playa emblemática a nivel internacional, reconocida por sus grandes olas y su fuerte identidad ligada al surf. El paisaje está dominado por acantilados, formaciones rocosas y un océano más bravo, lo que la hace poco recomendable para el baño recreativo. Es un destino elegido por surfistas y viajeros que buscan una conexión intensa con la naturaleza. El entorno transmite una sensación de libertad y energía, con menos foco en el descanso tradicional de playa.

Zapallar (Región de Valparaíso): se caracteriza por su entorno cuidado y su estética elegante. La playa es relativamente pequeña, con arena fina y aguas limpias, aunque frías. El oleaje suele ser moderado, por lo que no siempre es ideal para nadar largas distancias. Es un balneario tranquilo, con senderos costeros y una arquitectura armoniosa. Resulta atractivo para quienes buscan calma, paisajes ordenados y una experiencia más exclusiva.

Papudo (Región de Valparaíso): ofrece una experiencia más familiar y relajada que otros balnearios de la zona central de Chile. Su bahía protege la playa del oleaje fuerte, lo que genera condiciones más seguras para nadar. La arena es clara y el entorno combina áreas residenciales con espacios naturales. Es una buena alternativa para estadías prolongadas, especialmente para quienes priorizan tranquilidad, caminatas costeras y un ritmo más pausado.

Papudo, la playa chilena ideal para relajarse Víctor García

Playa Colún (Región de Los Ríos): es una de las playas más extensas y menos intervenidas del sur de Chile. Su paisaje es abierto, con grandes dunas, vegetación nativa y un mar más frío y agitado. No está pensada para el turismo masivo ni para el baño recreativo frecuente. Es ideal para quienes buscan soledad, contacto profundo con la naturaleza y largas caminatas frente al océano.

Playa La Lisera (Arica): destaca por sus aguas más templadas en comparación con otras zonas del país y por su ubicación protegida, lo que también reduce el oleaje. Es una playa muy valorada para nadar, practicar snorkel y pasar el día sin grandes sobresaltos. Cuenta con servicios básicos y una atmósfera familiar. Resulta especialmente atractiva para quienes buscan una playa funcional, cómoda y con buen clima durante gran parte del año.

“En términos generales, si usted busca la mejor playa por belleza y color del mar, Bahía Inglesa y Playa La Virgen suelen ocupar los primeros lugares. Si prioriza surf y carácter salvaje, Punta de Lobos es la referencia indiscutida. Para comodidad urbana, Playa Cavancha se impone, mientras que Colún representa la opción ideal para una experiencia natural y poco intervenida“, concluyó la IA.