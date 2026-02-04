Uruguay es un destino que atrae a miles de argentinos año tras año, en especial durante la temporada del año. En ese sentido, es inevitable que surja la pregunta sobre cuál es la mejor playa del país vecino cuando se planea un viaje allí. La asistencia de la inteligencia artificial (IA) puede ser útil para despejar esta duda y hasta puede sorprender a algunos con su respuesta. del país vecino cuando se planea un viaje allí. La asistencia de la puede ser útil para despejar esta duda y hasta puede sorprender a algunos con su respuesta.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Turismo en Uruguay

Esta es la mejor playa de Uruguay, según la IA, y no es la que creés

Al consultarle a la inteligencia artificial al respecto, esta resolvió que “no existe una sola ‘mejor playa’ en Uruguay de forma absoluta“. En ese sentido, indicó que “la elección depende de lo que se busque”, de acuerdo a factores como las olas, la tranquilidad, la infraestructura, el ambiente bohemio, la familia, entre otras cuestiones.

En ese sentido, la IA ofreció las opciones más valoradas por turistas y locales, con sus características principales:

Playa Brava – Punta del Este (Maldonado)

Esta es considerada la playa más icónica de Uruguay. Tiene olas grandes, ambiente animado y está junto a la famosa escultura La Mano, un símbolo turístico del país. Ideal para quienes buscan aguas con fuerza, deportes acuáticos y ambiente cosmopolita. De todos modos, es una de las más concurridas en la temporada de verano.

Playa Mansa – Punta del Este (Maldonado)

La Playa Mansa de Punta del Este es una de las más elegidas por los turistas Pilar Camacho

Esta opción es ideal para familias y quienes prefieren aguas tranquilas. Su oleaje es suave, por lo cual el mar más apto para nadar. Por su lado, los atardeceres son un gran atractivo, puesto que se puede ver la puesta del sol sobre el mar. Además, cuenta con buena infraestructura de servicios, con restaurantes y un paseo marítimo.

Playa Montoya – La Barra (Maldonado)

Se trata de una playa muy valorada por surfistas y amantes de las olas potentes. Además, a pocos minutos de Punta del Este, ofrece un ambiente natural en su amplia costa. Tiene en la cercanía servicios y propuestas gastronómicas de nivel. En cuanto al ambiente, Montoya tiene un perfil joven, relajado y con cierto tono sofisticado. Durante el verano se vuelve muy concurrida, sobre todo en enero

Playa José Ignacio (Maldonado)

Este es un destino más tranquilo y elegante, puesto que cuenta con playas de arena blanca, entorno natural atractivo y restaurantes destacados. Es ideal si se desea una experiencia exclusiva sin la multitud de Punta del Este.

Punta del Diablo (Rocha)

Es famosa por su estilo bohemio y relajado, con varios puntos de baño como Playa de los Pescadores y Playa Grande. Es excelente tanto para surfear como para simplemente descansar, en un ambiente más auténtico pero con menos infraestructura turística que Punta del Este.

La Paloma y La Balconada (Rocha)

Rocha es una de las localidades balnearias más populares de Uruguay Shutterstock

Este es un balneario popular con varios sectores de playa. La Balconada es conocida por su ambiente social, olas y atardeceres hermosos. En tanto, La Paloma ofrece opciones tanto para surfistas como para familias.

Cabo Polonio (Rocha)

Este es un destino más rústico y natural, sin acceso tradicional en auto y con dunas enormes. Es ideal para quienes buscan desconexión, naturaleza pura y observar fauna como lobos marinos.