F1 2021: probamos el juego oficial de la Fórmula 1 en la PlayStation 5

El juego de la Fórmula 1, año tras año, se posiciona como uno de los mejores títulos de simulación de manejo. Con un sofisticado sistema de conducción, F1 2021 nos pone en el cockpit de los autos más deseados del planeta, con un apego al realismo que genera en nosotros una verdadera sensación de velocidad. La complejidad de cómo manejar un Fórmula 1 también se siente, más allá de que se puede ajustar con centenares de ayudas y opciones de manejo para incrementar la dificultad hasta la simulación total: activar el DRS en las rectas, administrar el poder de las baterías, limitar la velocidad en los boxes y hasta soltar el embrague en momentos clave para la largada y la salida de boxes. Todo esto, a velocidades superiores a los 300 km/h, mientras hablamos con nuestro ingeniero de pista y revisamos varias configuraciones del setup del auto, mientras doblamos en las curvas y aceleramos en las rectas.

Esto ya estaba en la edición 2020. Ahora en este 2021, con la llegada de Electronic Arts como nuevo dueño de la empresa que crea hace decenas de años el juego de la F1, Codemasters, vamos a tener algunas novedades y, también, algunas ausencias.

Trailer del videojuego F1 2021

Braking Point, la gran novedad para el 2021

El modo de juego Braking Point, es un modo historia digno de un guión de animé, que llega en el F1 2021 y que revive un poco del drama que pudimos ver en la realidad con el documental Drive to survive de Netflix.

Acá vamos a encargar a Aiden Jackson, un piloto de la Fórmula 2 que busca su camino en la F1. Con más o menos 8 horas de juego, y 17 pistas, este modo nos pone a cumplir objetivos, y a vivir momentos críticos y tensos dentro de las pistas. No vamos a correr todas las carreras completas, sino que el modo “historia”, nos llevará a vivir momentos específicos, como en el arranque, donde deberemos. en las últimas cuatro vueltas. alcanzar a nuestro rival por el campeonato de la F2 del 2019.

Si no cumplimos el objetivo tendremos que reiniciar la prueba. La historia (que es lineal) trae mucho condimento dramático, repleto de cinemáticas post y pre carrera con peleas entre los pilotos; tiene mucho del guión de un animé, y se asemeja en formato a lo que ofreció el juego FIFA con la historia de Alex Hunter.

Braking Point es el modo historia del videojuego F1 2021

Superada esa prueba, subiremos a la Fórmula 1 de 2020, donde deberemos elegir una de las escuderías de mitad de tabla para abajo, para luego hacer nuestro camino a la F1 de 2021 (no vamos a spoilearte nada de lo que llega entonces).

Este modo se siente como un buen agregado, además de todo el realismo y simulación del juego; inclusive es más fácil que los otros modos. Acá un Haas puede pasar en una recta a Max Verstappen, y hasta puede pelear podios y carreras. Es una muy buena manera de aprender a jugar el juego para los que nunca pilotaron un F1.

Si bien las cinemáticas podrían estar mejor, vamos a ver muchos guiños para los fanáticos, como cruzar mails con los directores de equipo (como Guenther Steiner, de Haas, por ejemplo) y vamos a generar el interés de Mattia Binotto, de Ferrari, y hasta de los periodistas de la transmisión oficial de F1 TV.

Una vista del videouego F1 2021

Modo Carrera, ahora con cooperativo online o a pantalla dividida

Si bien el F1 2020 había sumado la opción de jugarlo a pantalla dividida para volver a correr con otra persona al lado nuestro, como en la PS2, ahora el modo carrera, que presenta algunas mejoras en la evolución del auto y una suma mayor de cinemáticas entre carreras, va a tener más opciones para jugar con amigos. De manera online o presencial vamos a poder jugar creando nuestra propia escudería y piloto, o bien tomar el lugar de alguna escudería real y competir en las pistas con nuestros pilotos, o ser compañeros de equipo.

Una vista del videouego F1 2021

Daños y realismo

El realismo sigue siendo el plato fuerte de F1. Se ve y se siente real como lo hacía el 2020. Lograr la sensación de velocidad no es fácil en un juego de autos, y el F1 te pone al borde de la silla para poder lograr las curvas y contracurvas de la manera más precisa. Una pequeña distracción nos puede llevar a pegar contra una de las paredes de Bakú o, o de la siempre exigente Mónaco. El nivel de daño se puede configurar, como muchas opciones, pero si lo ponemos en el más alto, cualquier roce o toque va a perjudicar los tiempos de vuelta y nos pueden dejar fuera de competencia. También se le suman nuevas situaciones de pinchaduras, fallas de motor o caja, y otros inconvenientes técnicos que le suman dramatismo. Lo que si, esto no llega a disfrutarse del todo si elegimos correr en modo “reducido” los fines de semana. Si corremos solo 5 vueltas por circuito, lo más probable es que no afrontemos nunca uno de estos problemas.

Una vista del videouego F1 2021

También tendrá su apartado para jugar y competir online, e inclusive para formar parte de los esports oficiales de la Fórmula 1, con varios niveles de competencia y montones de eventos para completar la experiencia por fuera de los modos de juego individual.

¿Qué le suma la generación de PS5 y Xbox Series?

Si bien los gráficos no se ven como un juego nativo para PS5 o Series X, se sienten muy bien con su modo performance a 60 FPS o con su modo fidelidad (con Ray Tracing). En el caso de la PlayStation 5, además, vamos a sentir en el control DualSense todas las texturas de la pista, los pianitos, etcétera; y los gatillos cambiarán su resistencia en la aceleración y el frenado, dándole un extra a la hora de jugar.

El Fórmula 1 2021 llegará para consolas y PC este 16 de julio con algunas mejoras con respecto a su juego 2020, sin la posibilidad de manejar autos clásicos como tenía su versión anterior, pero con la suma del modo historia, más velocidad, nuevos circuitos y con mecánicas más pulidas que lo hacen aún más atractivo. Para la gente fanática de la F1 es un juego que no se puede dejar pasar.

Una vista del videouego F1 2021