Por tiempo limitado: Call of Duty: Black Ops Cold War se podrá bajar gratis por una semana en julio

Call of Duty: Black Ops Cold War se suma a la lista de videojuegos que se ofrecen sin cargo por tiempo limitado. Este título bélico, ambientado en la Guerra Fría, se podrá descargar gratis durante una semana, del 22 al 29 de julio y para todas las plataformas.

Entre las novedades que ofrecen Activision y Treyarch en esta descarga gratuita por tiempo limitado está el acceso a contenido seleccionado del multijugador y de zombies, disponibles después de la temporada 4 de Black Ops Cold War y de la versión gratuita Call of Duty: Warzone.

En el detalle, Call of Duty: Black Ops Cold War será un videojuego gratis disponible entre el 22 y 29 de julio. Durante este período se podrá bajar sin cargo desde una PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One, como menciona el estudio Treyarch desde el blog oficial de Call of Duty.

La prueba gratuita de esta edición de Call of Duty permitirá el acceso a zombies seleccionados y a determinados contenidos multijugador. A su vez, se incluirá Rush, el mapa más nuevo del juego, junto a Mauer Der Toten Zombies. A su vez, quienes cuenten con Call of Duty: Warzone podrán contar con todas las armas de juego.

LA NACION