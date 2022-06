F1 22: probamos el juego de Fórmula 1 de EA y Codemasters con el volante Logitech G923 para realismo inmersivo

La Fórmula 1 vive un renacer luego del éxito de la serie de Netflix Drive to Survive y la espectacular lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el final de 2021. Junto a esto, el juego anual que Codemasters nos traía llega ahora de la mano de su compra por Electronic Arts, que suma a la Fórmula 1 a sus juegos deportivos como FIFA, NHL y Madden, de fútbol americano.

En esta ocasión pudimos probar el juego completo luego de varias pruebas beta durante el año. Y para aclarar de entrada, tenemos que decir que el juego sigue siendo tan espectacular como antes. Esto es algo altamente positivo para los fans, pero también puede resultar bastante parecido al del año anterior para los usuarios casuales.

Este 2022 el juego llega para PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series, con el agregado de que se podrá disfrutar en Realidad Virtual para los (pocos) usuarios de PC que tengan Oculus Rift y HTC Vive para un realismo que puede ser el sueño de cualquier fan.

Ahora, si nos preguntan qué cosas cambian, de por sí hay que tener en cuenta que este no es un año normal para la F1. Los autos cambiaron sustancialmente, las ruedas pasaron de 13 a 18 pulgadas y ocupan más campo de visión, y los monoplaza ahora tienen “efecto suelo”, cosa que estaba prohibida en 2021. Vamos a ver los nuevos modelos, nuevos colores, nuevos corredores y por sobre todo nuevos circuitos como el extravagante gran premio de Miami.

Probamos la edición 2022 del nuevo juego de Fórmula 1 de EA y Codemasters, F1 22

Durante la review pudimos probar los autos de todas las escuderías, con sus respectivos niveles de poder y con sus diseños específicos de aerodinámica, salvo el caso de Red Bull y de Mercedes, que al momento de escribir esta reseña aún tenían el formato “promocional” y no sus diseños que usaron en pista.

Pero el juego además adaptó estos cambios, y los jugadores más expertos van a notar cambios en las físicas de las curvas, de cómo los autos toman las rectas y cómo afecta a la salud de nuestras gomas los diferentes estilos de manejo. Pero esto, como dijimos, no va a notarse en el juego casual.

También cabe aclarar que algunas cosas van a faltar. Sus devs comentaron a LA NACION en un evento previo al GP de Miami, que decidieron no incluir el “porpoising”, el gran problema del rebote en rectas que sufren los pilotos en 2022, “porque no iba a aportar nada al juego en sí”, y también aclararon que si bien el juego tiene un detallado nivel de daño en los autos, no iban a sumarle más partículas a los choques, como los que se vieron este año en la F1, que ahora son mucho más frágiles y pierden partes por toda la pista.

Probamos la edición 2022 del nuevo juego de Fórmula 1 de EA y Codemasters, F1 22

Además de las sensaciones en pista, y la aerodinámica calcada de las sensaciones de los pilotos reales al manejar, se le suma este año la adición de un nuevo sistema de clima más realista (y más difícil de controlar), los molestos u oportunos Safety Cars, y el nuevo formato de carrera Sprint, que tendrán algunas de las fechas del calendario de F1 con carreras cortas que otorgan puntos.

La jugabilidad para todos, personalizada

Lo bueno de juegos como el F1 22 es que su nivel de personalización de experiencia es altísimo. Podemos ponerlo en modo arcade o “casual”, donde manejamos casi sobre rieles sin riesgo, o ir al modo experto, donde cada mínimo movimiento tiene un efecto como en la vida real. Además, con puntos intermedios podemos elegir lo que nos quede cómodo e ir mejorando con una IA cada vez más inteligente para desafiarnos. Dicho esto, también vamos a tener que manejar la activación del DRS en las rectas (el movimiento del alerón trasero), vamos a tener que administrar la batería para tener más potencia y recarga, y vamos a poder también hacer el ingreso a pits de manera manual, para arriesgar cada milésima de segundo en el recambio, cosa que también puede perjudicarnos si nuestro equipo no está contento o entrenado en modos como MyTeam.

Probamos la edición 2022 del nuevo juego de Fórmula 1 de EA y Codemasters, F1 22

Correr con un volante es una sensación de realismo y diversión única

Para esta review decidimos cambiar las cosas y probarlo con el volante Logitech G923. Todos los años anteriores probamos el juego con joystick. El Dualsense de PS5, en este caso, cumple con lo que promete y ofrece una sensación al jugar que no desilusiona. Pero jugar con un volante y pedalera le da un realismo que sobresale y explota la experiencia de juego a un nivel superior.

Probamos el F1 22 con un volante Logitech G923

Una vez que pudimos montar el volante y la pedalera un lugar fijo y cómodo (algo que no fue fácil), pudimos correr con un nivel de realismo mucho más alto. Las curvas con un volante se toman de una manera más orgánica. Acelerar y frenar con los pedales es más intuitivo y las sensaciones “trueforce” que devuelve el Logitech G923 hacen que se sienta la resistencia del auto y la pista. Ni hablar de tirar un rebaje con sus levas al volante que nos meten de lleno en un mundo de fantasía que no solo los gamers, sino cualquier amante del automovilismo, disfrutará.

El volante viene con pedalera y el set de volante botones incluído que se conecta mediante un cable usb a la Consola (puede ser PC y Xbox También). Una vez conectado obrará como un joystick adicional del que también vamos a manejar el DRS, el audio con nuestro ingeniero y la batería. Sin dudas jugarlo con un volante de calidad, que ofrece feedback de la pista y del auto, nos lleva a meternos tanto en el juego que por momentos llegamos a creernos que le podemos hacer frente a Max Verstappen en un mano a mano para ganar la primera curva de Monza.

Probamos el F1 22 con un volante Logitech G923

Lo que extrañamos del F1 2021

Este 2022 tiene los modos de juego como “carrera” donde podemos crear nuestro piloto y subir en los rankings y negociar y declarar después de cada carrera hasta llegar a los más alto como así también el My Team donde crearemos nuestra propia escudería, con contratos, diseños, sponsors, y todo el showbiz de la F1.

También vamos a tener nuevos coleccionables en un lounge, llamado F1 Life, donde podremos mostrar todo lo que tenemos, algo similar lo que tiene NBA con sus juegos, donde vamos a compartir logros, personalizar nuestro personaje con ropa, autos de calle que vamos a poder usar en las pistas, muebles, premios y muchos desbloqueables más.

Aquí también entrará en juego la parte de las microtransacciones, donde podremos comprar “points” para desbloquear o sumar más cosas a nuestro inventario.

Probamos la edición 2022 del nuevo juego de Fórmula 1 de EA y Codemasters, F1 22

Lo que si extrañamos además de que no vamos a tener autos clásicos o históricos de la F1, es el modo “novela” que tenía F1 2021 llamado Breaking Point, que era una manera cinemática y dramática de vivir cada carrera con duelos y desafíos entre pilotos que EA decidió eliminar.

A todo esto se le suma la parte más expansiva del juego que son las competencias online, donde podremos competir en rankings o de manera casual con torneos en todo el mundo, hasta lograr nuestro lugar en el esport oficial de la F1 con sim racers que trabajan ya para las escuderías reales. También se podrá correr en pantalla dividida con un amigo en una misma consola.

F1 22 ya está disponible para las consolas y PC con la nueva era de la F1, incluídas todas las pistas con sus respectivos cambios en sus curvas, como Barcelona y Australia, y perfeccionó los diseños y los gráficos para ser aún más realistas y más acorde a lo que vemos por televisión en cada transmisión. Sin dudas es un juego que cualquier amante de la F1 tiene que al menos experimentar para sentir lo más cercano a correr en un F1 de verdad.