Nicolás Villalba Crédito: FIFA

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 14:50

Tras el subcampeonato mundial en la FIFA eNations World Cup, ahora el argentino Nicolás Villalba buscará el título del mejor del mundo en la Copa Mundial individual de FIFA 19; ya consiguió ese puesto en febrero, cuando ganó el Mundial de Clubes del FIFA 19 junto al inglés Donovan Hunt.

En el momento donde todo el país tiene los ojos puestos en los eSports gracias al millonario logro de Thiago "King" Lapp en Fortnite, ahora uno de los mejores rankeados representantes de la Argentina en el mundo de los deportes digitales tendrá su chance en el Mundial de FIFA 19 que comienza hoy en Londres.

Nicolas Villalba, el mejor jugador de FIFA 19 en PS4 del mundo, arranca hoy su participación vistiendo la casaca del Basilea de Suiza en el Grupo C, donde enfrentará a jugadores de Brasil, Alemania, Dinamarca, Portugal y Australia. Si logra un buen resultado avanzará a la ronda de playoffs para buscar un lugar en la gran final.

El Mundial, que se disputará en el O2 Arena de la capital inglesa, tendrá a los 32 mejores jugadores del mundo clasificados por el ranking divididos en grupos de Xbox One y PlayStation 4. Allí, los ganadores avanzarán de ronda hasta disputar la gran final, que se jugará en ambas consolas en partidos de ida y vuelta. El campeón se llevará un premio de 250 mil dólares y estará presente en la entrega de premios "The Best" de la FIFA este 23 de septiembre en Suiza.

Nicolás Villalba llega como uno de los jugadores destacados y más talentosos del circuito con varios triunfos en las series globales, que le adjudicaron un lugar en el mundial y la chapa de candidato. En la Copa del Mundo de 2018 "el hombre de hielo" había caído en cuartos de final, dejándole una espina clavada que buscará sacarse este fin de semana en Londres, aunque no tuvo el mejor inicio.

La FIFA eWorld Cup se podrá ver en vivo desde las redes sociales oficiales de la FIFA.