Galaxy Note 10: probamos el flamante smartphone de Samsung

El Galaxy Note 10 se mantiene fiel al distintivo stylus, el lápiz que se puede utilizar en la pantalla táctil

Samsung presentó hoy el Galaxy Note 10, que ahora viene en dos versiones (la grande y extra grande, es decir, el Galaxy Note 10+), y que llegará a la Argentina a fin de septiembre próximo. Lo estuve probando un rato, y van aquí algunas impresiones.

El tamaño del Galaxy Note 10 y Note 10+

El Galaxy Note 10 está disponible en dos versiones, con pantallas de 6,3 o 6,8 pulgadas

Con 151 por 71,8 mm, el Note 10 tiene un tamaño apenas más grande que un Galaxy S10, bastante más chico que un Galaxy S10+. Lo logra con la pantalla que reduce aún más el borde superior e inferior. El tamaño, lo mismo que el diseño redondeado en los laterales y recto en el borde de arriba y abajo, hacen recordar a los Lumia de Nokia, pero mucho más delgados (y de vidrio, frontal y trasero). Son muy cómodos; me sorprendió el Note 10+, que con la pantalla de 6,8 pulgadas, no se sintiera más grande en la mano. Tiene 162,3 por 77,2 mm; es igual de ancho que un iPhone XS Max, pero un poco más alto: probablemente problemático en algunos bolsillos, pero se lleva sin problemas en la mano. El tamaño del Note 10 me pareció excelente: pura pantalla, pero entra sin problemas en tu bolsillo.

Aunque el Galaxy Note 10 es enorme, se puede llevar sin demasiados inconvenientes en la mano

El color tornasolado, que junto con las versiones en blanco, negro, y rosa, estarán disponibles en el país, está muy bien logrado, y se integra bien con el frente del equipo, y con la pantalla, donde es notable el poco borde que tiene, y se agradece la ubicación de la cámara frontal en el medio del borde superior, donde no interrumpe a las notificaciones (aunque sí a juegos, videos y cualquier aplicación que funcione a pantalla completa).

Hablando de pantallas: la del Note 10 es Full HD extendida, pero no se nota, porque la densidad de pixeles es de 401 pixeles por pulgada; todo se ve con excelente definición y balance de color, como suele ser en equipos de este rango. El sensor de huellas digitales es el mismo que en el S10 (funciona por ultrasonido y está detrás de la pantalla) y pareció funcionar igual, es decir, anda casi siempre bien.

Una buena: desaparece el botón para llamar al asistente Bixby, que la mayoría de los usuarios ignoraba.

Los únicos botones del lateral del teléfono: bloqueo y volumen

Las cámaras del Galaxy Note 10

El Note 10 tiene las mismas tres cámaras traseras del Galaxy S10, así que no hay novedad ahí; el Note 10+ agrega un sensor ToF (compuesto por un láser y una cámara VGA) que mide el tiempo que le toma a un haz de luz salir de la cámara y volver, para así determinar la distancia de un objeto y cómo desenfocar el fondo.

El resultado es que el fondo desenfocado es más preciso que antes, y se muestra más rápido en la aplicación de la cámara, por lo que es posible hace ajustes de inmediato. La grabación de videos con el fondo desenfocado (que Huawei había mostrado hace un tiempo) también es una proeza técnica notable. No es infalible, pero funcionó muy bien en el poco tiempo que probé la cámara.

La triple cámara trasera del Galaxy Note 10 (la misma del Galaxy S10) junto al flash y el sensor ToF para medir la profundidad de campo y ayuda con el desenfoque del fondo en fotos y videos

La cámara ToF del Note 10+ permite digitalizar un objeto y crear una versión 3D de este, para luego integrarlo en un video, e incluso animarlo con los movimientos de una persona (funciona mejor con un animalito de cuatro patas o un muñeco con dos brazos y dos piernas). Es muy divertido, y funciona bastante bien; algunos movimientos lo fuerzan más de la cuenta y se deforma, pero es razonable para algo que acabamos de digitalizar.

El lápiz

Las novedades del lápiz pasan por varios frentes. Más allá de continuar con lo clásico (dibujar en pantalla con la detección de 4096 niveles de presión, muy baja latencia entre el contacto con el vidrio y la aparición del trazo en pantalla) el lápiz, que como el del Note9 lleva batería, suma la posibilidad de interactuar con el teléfono haciendo gestos en el aire.

Por ejemplo, pasar entre fotos en la Galería o cambiar de cámara cuando estamos haciendo una toma, sin tocar el equipo. Puede ser muy útil en una presentación, con el teléfono conectado a un televisor. El Galaxy Note 10 ahora es capaz de interpretar un trazo manuscrito y transformarlo en texto, una tecnología que existe hace años, pero que por alguna razón la compañía no había implementado hasta ahora. Funciona bien, aunque su éxito dependerá también de nuestra prolijidad al garabatear en pantalla y tuvo algunos errores en el poco tiempo que lo probé.

Pero hace más útil el lápiz y la posibilidad de tomar notas a mano alzada con él. Lo de poder hacerlo sin desbloquear el teléfono, con sólo sacar el lápiz de su lugar, es un clásico que no pasa de moda. El lápiz se carga cuando lo guardás: tiene 10 horas de autonomía.

El lápiz sirve también para jugar con la realidad aumentada y los filtros: es posible crear uno sobre una persona y, en vivo, agregarle cualquier garabato sobre el rostro o alrededor; si el teléfono o el rostro cambian de posición, el garabato mantendrá su posición relativa. Es posible registrar todo eso en un video y es un agregado muy simpático.

La cámara frontal del Galaxy Note 10 ahora está en el centro de la pantalla, y no en una esquina como en el S10

El rendimiento del Note 10

El teléfono tiene 8 o 12 GB de RAM, según el modelo, y una base de 256 GB de almacenamiento (expandible). Y un chip Exynos 9825 que debería ser un poco más eficiente que el Exynos 9820 del Galaxy S10, y estar a la par en consumo de energía con la versión que se vende en EE.UU. y que tiene un chip de Qualcomm. Esta eficiencia es importante, porque para hacer lugar al lápiz hay que quitarle espacio a la batería. El Note 10 tiene una de 3500 mAh; la del Note 10+ es de 4300 mAh. El muy promocionado cargador de 45 watts que llena la batería en media hora se venderá aparte; igual tiene carga rápida convencional y carga inalámbrica. En lo que refiere a la agilidad de teléfono en general, no hay mayores cambios respecto del S10: es un equipo muy rápido y todo carga velozmente. Ambos carecen de puerto de audio analógico, pero vienen con auriculares USB-C y un adaptador a minplug para los que quieren seguir usando sus auriculares analógicos.

USB-C, parlante, espacio para guardar el lápiz, y nada más: el Galaxy Note 10 no tiene conector de audio analógico

Por qué sí, por qué no

El Galaxy Note 10 Plus, la versión de mayor tamaño de los smartphones gigantes de Samsung Fuente: AP

Más allá del precio, Samsung logró posicionar a los Note 10 como alternativas incrementales entre el S10 y el S10+. El precio internacional del Note 10 es más alto que le del S10, pero más bajo que el del S10+ en su debut. ¿No hay tanto dinero? El S10e es la mejor opción. ¿Se busca algo más grande? Está el S10, o el Note 10, que son muy parecidos; el más nuevo trae el lápiz y más almacenamiento, pero pierde autonomía (el nuevo chip y la resolución de la pantalla deberían ayudar). Si querés algo mejor, está el S10+, y un escalón más arriba el Note 10+, que tiene más RAM, mejor cámara y el lapicito, pero un poco menos de batería. Y si el dinero no es inconveniente estará, más adelante, el Galaxy Fold por casi 2000 dólares. El Note 10 no está tan alejado del Galaxy contemporáneo como en otros años, pero no está mal: le agrega versatilidad a la propuesta de Samsung. Veremos si la acompañan con un precio acorde en nuestro país.