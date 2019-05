Los nuevos sensores de 64 megapixeles de Samsung

Samsung presentó ayer un nuevo sensor ISOCELL para cámaras de teléfonos celulares, que ofrece 64 megapixeles de resolución. El anuncio es significativo por varios puntos; el anecdótico es que es el primer sensor de esa resolución para un dispositivo móvil. El importante es que Samsung suele usar estos sensores en alternancia con Sony, así que la probabilidad de que la compañía japonesa (que es la principal proveedora de sensores para cámaras de celulares) tenga un chip similar en la gatera es muy alta. Esto significa que en 2020 lo veremos en múltiples modelos.

¿Para qué tener 64 megapixeles en la cámara del teléfono? Para acompañar (y mejorar) una técnica que se viene implementando en los últimos años, y que en 2019 tendrá varios exponentes, pero de 48 megapixeles. Huawei, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo y la propia Samsung usan sensores de este tipo.

Promedio: cuatro elementos por cada pixel

Y no es para cancherear en el patio del colegio con el número 48 en la cámara, sino para aplicarlo en dos situaciones muy particulares. Una es lo que se llama pixel binning (aunque cada fabricante le pone su nombre marketinero), y que implica registrar una imagen con los 48 megapixeles del sensor y usar la información de 4 de ellos (contiguos) para generar cada pixel de la foto resultante de 12 megapixeles.

Al combinar la información que reciben esos cuatro elementos del sensor logra una imagen más fiel y, sobre todo, más sensible en situaciones de poca luz, donde logrará imágenes más luminosas con menos ruido. Toma cuatro muestras en vez de una, las combina y procesa: ese sobremuestreo genera una foto a partir de más datos que un sensor de 12 megapixeles (un punto clave en el uso de sensores de muy alta resolución es la técnica para procesar esa información y aprovecharla).

También para el zoom híbrido

El otro objetivo de un sensor de 64 megapixeles (o de 48 megapixeles) es complementar la tarea del zoom, el otro sensor que es cada vez más popular en las cámaras de los celulares. Por su naturaleza, cualquier teleobjetivo es menos luminoso que un sensor convencional, por acción de las lentes de aumento; al usarlos juntos, la cámara puede combinar los detalles de la imagen que tomó el sensor de 48 megapixeles con el de un zoom óptico de 12 megapixeles y 2 aumentos, por ejemplo, para mejorar la calidad de los detalles capturados; incluso puede ayudar para ofrecer un zoom híbrido de alta calidad (que es aquél que combina la información tomada por el sensor del teleobjetivo con el detalle minúsculo que capta una sensor de muy alta resolución).

En ambos casos, hay que mirar a Nokia, con el 808 Pureview y el Lumia 1020, para rastrear la llegada de estas técnicas a los celulares. Entonces usaban un sensor de 41 megapixeles, pero la idea era la misma: tomar múltiples muestras para generar una imagen de 8 megapixeles, o usar la altísima resolución para hacer un falso zoom: hacer un recorte en una imagen de 48 megapixeles y que el resultado siga siendo de alta resolución.

Y no hay que olvidar al HTC One M8, que en una época en que todos los fabricantes tenían cámaras de 12 u 8 megapixeles ofrecía 4 megapixeles de resolución, pero en el mismo tamaño de sensor: cada elemento sensible a la luz era más grande que en otras cámaras, y por lo tanto más sensible. La contra era que tal como quedaba la foto era difícil de reencuadrar: enseguida se notaba la caída en la resolución.

Los actuales sensores de 48 megapixeles (y los futuros de 64 MP) van en el mismo camino, pero apelando a su altísima resolución para tener un funcionamiento más flexible. ¿Es la única alternativa posible? Claro que no, pero casi todos los fabricantes la aplican (basta mirar al Huawei P30 Pro como muestra, con un sensor normal de 40 megapixeles, otro gran angular de 20 MP y un zoom de 8 megapixeles; el Redmi Note 7 tiene un sensor de 48 megapixeles, y algo así tendrá en teoría el Moto Z4 de Lenovo. Google, por ahora, se mantiene con su postura de usar un sólo sensor en los Pixel (aunque veremos qué sucede a fin de año cuando presente sus nuevos modelos); Apple hace tiempo que optó por dos cámaras, pero todo indica que el iPhone de este año tendrá 3 sensores; uno de ellos podría ser de este tipo.